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Forbes составил список самых влиятельных женщин мира

21:33 1.11.2017
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Американский журнал Forbes опубликовал ежегодный рейтинг самых влиятельных женщин мира. Его возглавила канцлер Германии Ангела Меркель.

Вторую строчку списка также заняла женщина-политик – глава правительства Великобритании Тереза Мэй. Третье место журнал отдал супруге миллиардера Билла Гейтса Мелинде.

Глава европейской дипломатии Федерика Могерини заняла 17 строчку списка. На 19 место журнал поместил дочь президента США Дональда Трампа Иванку. Экс-соперницу Трампа по президентским выборам в США Хиллари Клинтон журнал удостоил 63 места в рейтинге.

В топ-100 вошли также две россиянки – председатель Центробанка РФ Эльвира Набиуллина и главный редактор телеканала RT и информагентства «Россия сегодня» Маргарита Симоньян. Они заняли 49 и 52 места в списке соответственно.
 

Темы: Россия, Германия, США, Женщина в современном мире, Рейтинги, СМИ в мире
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Комментарии читателей
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02.11.2017, 01:37
Гость: Туфта это

а не рейтинг.
Самых влиятельных женщин из-под одеяла не видно.
01.11.2017, 22:26
Гость: Это неправильный рейтинг

В нём нет Кабаевой
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