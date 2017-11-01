«Кукловод» Трампа прописан в Израиле?

Трампом управляет вовсе не Путин, как предполагала Хиллари Клинтон. Она ошиблась: президенту США диктуют из Тель-Авива



Стоп-кадр из видео в YouTube

Журналист Роберт Перри (Robert Parry) поведал миру о «ниточках», за которые дёргает мистера Трампа господин Нетаньяху. Об этом аналитик рассказал на сайте Consortiumnews.com.

Оказывается, пишет автор, Хиллари Клинтон отчасти была права: президент Трамп и вправду «марионетка»! Но кое в чём она и ошиблась: Трамп - марионетка вовсе не русского президента Путина, а израильского премьер-министра Нетаньяху!

Перри находит Трампа куклой, которой играет «типичный для американского политика кукловод» — премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

Как журналист объясняет свою гипотезу?

С 18 сентября, когда «двое мужчин встретились в Нью-Йорке на полях Генеральной Ассамблеи Организации Объединённых Наций», повествует аналитик, Нетаньяху «тянет за ниточки» Трампа «практически по всем вопросам внешней политики».

Вероятно, предполагает Перри, «отношения марионетки и кукловода» начались гораздо раньше. Какие-то тёмные источники объяснили Перри, что Трамп давно уже под колпаком Нетаньяху, но, случалось, демонстрировал «наклонности к бунту».

Например, мистер Трамп изначально сопротивлялся «требованию Нетаньяху» насчёт более глубокого вмешательства американских сил в Сирии. «Мятежом» следует признать и закрытие операции ЦРУ по поддержке антиправительственных повстанцев в Сирии. Сюда же относится и заявление администрации Трампа о том, что политика США отныне не требует «смены режима» в Дамаске.

Впрочем, тотчас после такого заявления Нетаньяху добился «определённых успехов»: он «заставил» Трампа «пойти вспять». По сирийской территории были выпущены ракеты «Томагавк» (6 апреля, напоминает автор). Тем не менее, Трамп ещё не пересмотрел полностью свою сирийскую политику.

В мае Дональд Трамп выбрал Саудовскую Аравию и Израиль в качестве пунктов своей первой зарубежной поездки в качестве президента. В сущности, полагает Перри, Трамп последовал советам своего зятя Джареда Кушнера. Кто-то нашептал Перри на ушко, что Трамп, однако, чувствовал себя «несколько униженным», особенно после «втягивания» его в церемониальный танец мечей в Саудовской Аравии и явную зависимость от Нетаньяху.

Затем, в течение всего лета, Трамп «слушал советы» (чьи, не уточняется) о возможной «серьёзной перестройке» внешней политики США, которая подвергла бы испытанию израильские и саудовские региональные амбиции, а также открыла бы дипломатические двери Ирану. Поднималась и тема умиротворения «корейского кризиса».

«Предлагаемые шаги» имели цель уменьшить международную напряжённость и сэкономить средства правительства США «на будущих военных авантюрах и освобождении американских корпораций от путаницы экономических санкций». И то была бы как раз стратегия «Америка — номер один», которую Трамп и обещал своим избирателям перед выборами.

Однако «вместо этого» Нетаньяху подёргал за ниточки, уверяет читающую публику Р. Перри. Израильский премьер поиграл со своей куклой на встречах 18 сентября в Нью-Йорке.

Впрочем, подробности «всё ещё остаются загадкой даже для некоторых людей, близких к событиям».

Каковы бы ни были точные причины всего этого, но 19 сентября, продолжает автор, Трамп обратился к Генеральной Ассамблее ООН с речью о войне, обозвав северокорейского лидера Ким Чен Ына «ракетологом» и пригрозив стереть с лица земли («полностью уничтожить») его страну (то есть 25 миллионов человек). Затем, как попугай, повторяющий за Нетаньяху, он призвал ещё к другому проекту смены режима — уже не в КНДР, а в Иране.

Большинство дипломатов в зале сидело «в ошеломляющей тишине», уверяет Перри, когда Трамп «с трибуны организации угрожал агрессивной войной». Но «одним из примечательных исключений был Нетаньяху»: этот человек «с энтузиазмом аплодировал», неприметно дёргая за ниточки и перемещая Трампа «в лагерь неоконсерваторов».

И вот результат: вместо того, чтобы прекратить вести конфронтационную политику, Трамп отбросил дипломатическую стратегию. А ведь до того «он уже направил посредников для установления контактов с иранцами и северокорейцами», уверяет автор. Вместо этого Трамп предпочёл «классический неоконсервативный подход, одобренный Нетаньяху».

В частном порядке, замечает далее аналитик, Трамп объяснил, что ему просто нравятся «зигзаги» в политике, а предполагаемый конечный пункт «не изменился».

Некая странность проявилась в конце сентября, когда государственный секретарь Рекс Тиллерсон сделал необычный шаг, объявив о закулисных контактах с Северной Кореей (во время государственного визита в Китай). Он сообщил о «линии связи с Пхеньяном». «Мы с ними разговариваем… Непосредственно. У нас есть собственные каналы», - отметил госсекретарь.

Однако Трамп и тут показал «ниточки».

В твиттер-постах мистер Трамп принизил саму идею диалога с Северной Кореей, «прочирикав»: «Я сказал Рексу Тиллерсону, нашему замечательному госсекретарю, что он тратит время на переговоры с маленьким человеком-ракетой». Он посоветовал госсекретарю сберечь энергию. И «прочирикал» ещё одну угрозу военного удара в адрес КНДР, теперь завуалированную: «Мы сделаем то, что должны сделать!»

Слова Трампа в адрес Тиллерсона, возможно, были очередным непредсказуемым «зигзагом». Но теперь-то ясно, пишет Перри, что объяснение «зигзага» было всего лишь «следующей ложью»! Вместо того, чтобы двигаться «зигзагами», он «следует прямой линией, обозначенной Нетаньяху»!

В Сирии Нетаньяху уже выиграл немало «уступок от Трампа». По словам русских чиновников, американские военные по-прежнему помогают остаткам исламистских сил бороться с сирийским правительством. Другими словами, Трамп, похоже, продолжает военную интервенцию США в Сирии — «как того и хочет Нетаньяху».

Кроме того, Трамп демонстрирует приверженность израильской линии в отношении Ирана, заявляя об Иране как о террористическом государстве. В сущности, Трамп повторяет израильские клише против Ирана и сжигает дипломатические мосты, уверен аналитик. Речи Трампа «настолько смехотворны», что он «почти бросает вызов серьёзному их анализу». Он разделяет «безрассудную риторику» президента Джорджа Буша младшего.

Но не один он такой в США.

Столь же нечестно, как и Трамп, ведут себя средства массовой информации США, убеждён Перри. Они не станут подвергать Трампа такой жёсткой критике, которой он заслуживает, и это потому, что «практически все именитые журналисты и говорящие головы плывут по течению антиамериканской пропагандистской кампании Израиля». Они часто повторяли мантру об «уране Ирана», видя в этом государстве «основного спонсора терроризма в мире». А ведь этот сомнительный «титул» должны носить саудиты и Катар, допускает Перри.

В итоге Трамп встал на путь двух войн - с Северной Кореей и с Ираном. Ни одну из этих войн «не одобряет президент России Путин», замечает автор. Также Путин «выступает за скорейшее прекращение сирийского конфликта».

А ведь есть ещё и истерия в отношении России: вопросы «взлома» электронных писем демократов в США, заявления о подозрительных субъектах в социальных сетях, «связанных с Россией»…

Вывод аналитика прост: будь Хиллари Клинтон права в своём утверждении о Трампе как о «марионетке Путина», Трамп согласился бы и на переговоры по урегулированию северокорейского кризиса, и на конструктивную дипломатию в отношении Ирана. Трамп прекратил бы также поддержку боевиков в Сирии.

Вместо этого Трамп движется в противоположном направлении, выстраивая «линию с Нетаньяху и неоконсерваторами», которых иные европейские союзники называют «израильскими агентами Америки». Перри припечатывает: Трамп делает то, что делает большинство политиков США: они «пресмыкаются перед Биби».

Аргумент Перри к такой волнующей точке зрения один: если вы «в этой реальности сомневаетесь», посмотрите, «как часто и республиканцы, и демократы поднимаются, когда Нетаньяху выступает на совместном заседании Конгресса». По мнению Перри, почти все 535 членов Конгресса США «действуют как марионетки». И это означает, что правительство США «подчинено иностранной державе». Но вовсе не России!

* * *

Итак, тема вездесущего Путина в США начала наконец устаревать. Впрочем, альтернативные СМИ никогда не имели и не могли иметь большого влияния на умы американского общества. То же относится и к сайту Consortiumnews.com. Роберт Перри не дождётся того дня, когда народ скинет Трампа как «агента Нетаньяху», а новая команда Белого дома объявит Израилю санкции.