Порошенко против Авакова: В Киеве ждут большого кровопролития

Во что выльется арест сына всемогущего главы МВД «незалежной»

На Украине предложили отстранить от должности министра внутренних дел Арсена Авакова на время расследования, проводимого в отношении его сына Александра. С таким предложением вступил депутат верховной рады от партии «Батькивщина» Игорь Луценко.

«Аваков на время расследования должен быть отстранен от должности. Лучше по собственной инициативе», — написал он на своей странице в Facebook.

Тем временем, в партии «Народный фронт», одним из лидеров которой является Аваков, заявили, что считают дело против его сына политическим и просят послов стран «Большой семерки» дать оценку действиям Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ).

«Сегодняшнее политическое шоу с задержанием сына министра внутренних дел Украины Арсена Авакова и двух других лиц не имеет ничего общего ни с борьбой с коррупцией, ни с правом… Мы расцениваем это действие как политическое давление на министра персонально и национальную полицию в целом, на политическую партию „Народный фронт“ и фракцию этой партии», — говорится в заявлении «Народного фронта».

«Мы обращаемся лично к заместителю генпрокурора, председателю Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назару Холодницкому, директора НАБУ Артему Сытнику, к послам стран „Большой семерки“, с которыми мы совместно создавали эти антикоррупционные органы, раз и навсегда поставить точку в политической мотивации деятельности антикоррупционных органов».

В заявлении также подчеркнули, что «так называемая антикоррупционная борьба превратилась в борьбу за власть, борьбу за проведение досрочных выборов, в борьбу за формирование политических проектов под эгидой антикоррупционных органов».

В МВД назвали это дело политическим и направленным на дискредитацию министра и его семьи. Сам глава ведомства выразил уверенность, что на него хотят оказать давление, подчеркнув при этом, что его сын в суде докажет свою невиновность.

«Ни мой сын, ни фирмы, в которых он учредитель, не имеют и не имели ни копейки денег с бюджета Украины. И Александр Аваков пройдет процедуру и докажет это в суде», — написал он на своей странице в Facebook.

«Давление на меня со стороны организаторов сегодняшних действий против моего сына и моих подчиненных не пройдет. Надеюсь, адекватный судебный процесс, в котором Александр примет участие, расставит все по местам!» — подчеркнул он.

Между тем, далеко не все ждали от Авакова столько спокойной реакции. В день задержания его сына некоторые политики высказали предположение о том, что глава МВД может применить силу для решения вопроса об его освобождения.

Так, депутат Верховной Рады Сергей Лещенко во вторник на своей странице в Facebook сообщил о том, что Аваков якобы мобилизовал полицию и Национальную гвардию для защиты своего сына.

«Тем временем обыски в Харькове срывает Нацполиция и Нацгвардия, которые приехали по вызову о якобы заминированном помещении. К зданию НАБУ в Киеве стягивается Нацгвардия — мой источник говорит, что там уже стоят два микроавтобуса с нацгвардейцами, которые никак не объясняют свое появление», — написал депутат.

«В демократической стране Арсен Аваков должен дождаться решения суда об аресте фигурантов. В Раде уже предлагают отправить Авакова в отставку, но он поднял полицию, Нацгвардию и другие подразделения, чтобы защитить сына, — это признак клептократического государства», — цитирует 24 канал исполнительного директора Центра противодействия коррупции Дарью Каленюк.

Напомним, во вторник, 31 октября, НАБУ сообщило о задержании бывшего замглавы МВД и еще двух человек по делу о растрате около 520 тысяч долларов во время закупки министерством рюкзаков в 2015 году. Позже стало известно, что среди задержанных сын главы МВД Арсена Авакова — Александр.

Отметим, что глава МВД и его сын оказались в центре коррупционного скандала, связанного с т.н. «делом о рюкзаках» еще в феврале 2016 года. На YouTube появилась видеозапись разговора о закупке рюкзаков для МВД между людьми, похожими на Александра Авакова и бывшего замминистра МВД Сергея Чеботаря. Беседа происходит в кабинете главы МВД Украины.

Как предположили СМИ, речь может идти о закупке у фиктивной фирмы. Генпрокуратура Украины тогда начала уголовное производство из-за того, что закупочная цена рюкзаков оказалась в шесть раз выше рыночной. Сам Арсен Аваков тогда заявил, что тендерная процедура при закупке рюкзаков для правоохранительного ведомства была прозрачной.

По данным СМИ, суд в Киеве сегодня может рассмотреть ходатайство правоохранителей об избрании сыну Авакова меры пресечения.

Политолог Игорь Рябов не сомневается в виновности Александра Авакова:

— Чем еще занимаются дети высокопоставленных политиков на Украине, нежели конвертируют в бизнесе должности своих родителей? Конечно, нет никаких сомнений в том, что по сути претензий к сыну Авакова все так и есть, как утверждает обвинение. Другой вопрос, что в «мирное» (в данном случае до начала «Майдана Саакашвили») время никого на Украине не волновало, чем занимаются Аваковы. Делу дали ход явно по политическим причинам.

— Ранее Аваков распорядился снять охрану со здания Верховной Рады, где проходит митинг оппозиции действующей власти. До этого многие эксперты отмечали недовольство Порошенко тем, что Аваков никак не противодействовал возвращению Саакашвили в страну. Эти события связаны?

— Маленький «путч» Саакашвили — это часть сложной и запутанной игры, которую ведет окружение Порошенко в нынешней ситуации, весьма печальной для Порошенко. Саакашвили — это лишь часть всего айсберга интриг и проблем в киевской власти. Режим начал стремительно распадаться.

Аваков чувствует амбиции не просто держать ситуацию под контролем, с учетом руководства силовой структурой, которая имеет практику боевых действий. Он в состоянии диктовать Порошенко свои правила игры. А игра идет уже не на жизнь, а на смерть, учитывая обстоятельства прихода к власти всех без исключения представителей правящего режима в Киеве. Поэтому в ход и идут радикальные меры, такие как «наезд» на детей.

— Вчера некоторые украинские политики писали, что Аваков уже мобилизует полицию и Нацгвардию…

— Чем Аваков владеет, то и мобилизует. Думаю, пока конфликтующие стороны считают, что могут обмениваться угрозами. Но нельзя забывать, что за Аваковым и за Порошенко стоят довольно агрессивные силы, готовые действовать радикально. Это такие инструменты, с которыми нужно обращаться осторожно. Такую осторожность и проявляет Аваков, напрямую не угрожая Порошенко применением Нацгвардии, так как это чисто уголовное преступление.

Ну и сам факт того, что против президента может быть использована Нацгвардия, говорит о том, что Порошенко мало что контролирует.

— В Раде уже предлагают отправить Авакова в отставку. Может ли это стать началом его падения?

— Сейчас на Украине невозможно прогнозировать, что будет. Там формируется гуляй-поле, которое при первом нажатии спускового крючка может прийти в движение. Все эти «михомайданы» и направлены на то, чтобы протестировать ситуацию. При любом серьезном происшествии могут начаться совершенно непредсказуемые события. Этим, видимо, и осторожность Авакова вызвана тоже. Ставки пошли высокие.

— Как отреагируют западные партнеры? Некоторые эксперты считают НАБУ элементом внешнего управления Украиной…

— С западными партнерами на Украине сейчас плохо. Против режима Порошенко работают обвинения в поставке в КНДР двигателей и компонентов для баллистических ракет с Украины. За это могут быть введены серьезные санкции. Трамп уже фактически отвернулся от Украины, ему происходящее там неинтересно…

— Череда последних взрывов и убийств сыграла решающую роль в принятии решения об атаке на Авакова, — считает директор центра евразийских исследований Владимир Корнилов. — Никто и раньше особо не сомневался в связи министра с целым рядом резонансных преступлений. Но история с покушениями на Мосийчука и Окуеву, похоже, поставила Киев и кураторов нынешней власти перед жестким выбором: или пытаться приструнить Авакова сейчас, или в ближайшее время ситуация совершенно выйдет из-под контроля. Вот и пришлось действовать.

— Некоторые политики уже написали, что Аваков может применить силу для решения вопроса. Между тем, сам Аваков пишет, что его сын докажет невиновность в суде. Как по-вашему, может решиться этот вопрос?

— Да никто особо не скрывает, что собирается делать Аваков в случае, если его попытаются сковырнуть с поста. Его «левая рука» Кива уже как-то заявлял, что в таком случае «улицы зальются кровью». И вчерашний «визит» Кивы в суд вместе с боевиками свидетельствует, что вариант силового вмешательства Аваковым и его подручными рассматривается.

Просто надо понимать: Аваков знает, что на кону стоит не его должность, а его жизнь. В случае отставки, шансов на то, что он проживет долго, у него минимальны.

— На кого работает НАБУ? Чей заказ отрабатывает? Связано ли давление на Авакова с попыткой президента предпринять наступление на «партию войны»?

— НАБУ создавалась под американской эгидой и, по слухам, в значительной степени контролируется американцами. Не надо забывать, что в украинских элитах давно действует негласное правило: «детей не трогать». Потому весь сомнительный бизнес украинские политики обычно вешают именно на отпрысков. В случае с сыном Авакова перешли эти правила.