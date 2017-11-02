Нью-йоркского террориста могут приговорить к смертной казни

Обвиняемому в терроризме Сайфулло Саипову после атаки на Манхэттене грозит пожизненное заключение или смертная казнь, пишет РИА Новости со ссылкой на иполняющего обязанности прокурора южного округа Нью-Йорка Джуна Кима.

В среду 29-летнему Саипову, накануне протаранившему на грузовике людей в Нью-Йорке, были предъявлены обвинения в терроризме. «Максимальный срок за статью «материальная поддержка терроризма» — пожизненное заключение», — заявил Ким.

«После атаки прошло только 24 часа, расследование активно продолжается. Мы посмотрим, по каким пунктам ему будут в итоге предъявлены обвинения. Некоторые из них могут караться смертной казнью, некоторые — пожизненным сроком как максимальной мерой», — добавил он.

В свою очередь, в ФБР заявили, что Саипов планировал ехать сквозь толпу по меньшей мере несколько сотен метров и намеренно выбрал для совершения теракта Хэллоуин, чтобы убить как можно больше людей. «Саипов хотел убить максимальное число людей. Он выбрал 31 октября, Хэллоуин, для атаки, поскольку считал, что в праздник на улицах будет больше людей», — говорится в документе ФБР, представленном суду.

При это в ФБР также сообщили, что у Саипова, помимо пейнтбольного и травматического пистолетов, при себе были два ножа, которыми он не успел воспользоваться.

Во вторник днем в Нью-Йорке грузовик выехал на велосипедную дорожку в юго-западной части района Манхэттен. Водитель, гражданин Узбекистана Сайфулло Саипов, проехал несколько улиц, сбивая на своем пути велосипедистов, а затем врезался в школьный автобус. После этого водитель вышел на улицу с пистолетом для пейнтбола, где его ранили полицейские. Подозреваемый был госпитализирован. Жертвами инцидента стали восемь человек, в том числе пятеро граждан Аргентины, более десяти ранены.