Министр обороны Британии подал в отставку после скандала с журналисткой

Министр обороны Великобритании Майкл Фэллон подал в отставку, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу британского ведомаства.

Причиной данного решения стал скандал, разразившийся после обвинения журналистки в неподобающем поведении со стороны чиновника. Инцидент произошел более 10 лет назад, политик, якобы, положил руку женщине на колено, что расценивается как сексуальное домогательство.

В своем заявлении Фэллон сказал, что многие обвинения в его адрес безосновательны, однако он признал, что в прошлом «вел себя неподобающим для Вооруженных сил, которые я имею честь представлять, образом».

«Я сделал выводы и поэтому подаю в отставку», - говорится в его заявлении на имя премьер-министра страны Терезы Мэй.

Фэллон добавил, что для него было большой честью и привилегией занимать пост министра обороны последние 3,5 года. «Я восхищаюсь профессионализмом, храбростью и работой тех мужчин и женщин, которые следят за нашей безопасностью», - сказал он.

В настоящее время многие известные деятели культуры, искусства, политики попали в поле зрения общества в связи со своим неподобающим поведением в прошлом. Как выяснилось, срока давности подобные проступки не имеют.

В частности радиоведущая, а в прошлом политический обозреватель газеты Sunday Express Джулия Хартли-Брюер, не раскрывая имен, рассказала о случае, произошедшем более 10 лет назад. После неоднократных попыток мужчины на ужине во время конференции Консервативной партии положить ей руку на колено женщина пригрозила, что ударит его по лицу. Личность мужчины раскрыл таблоид The Sun, им и оказался нынешний министр обороны сэр Майкл Фэллон. После того как обвинения стали достоянием общественности, политик признал, что данный инцидент имел место, добавив, что уже давно принес извинения за этот поступок.

