Порошенко: Я утоплю Путина и Крым в токсичном море

На Украине придумали новую тактику «возвращения» полуострова

Власти Украины планируют завалить Россию исками в суды и международные организации, чтобы та была вынуждена всё больше платить за присоединение Крыма. Об этом порталу «Крым.Реалии» заявил представитель президента Украины на полуострове Борис Бабин.

— Каждая резолюция, каждое решение суда облегчает мировому сообществу введение новых санкций против России. Сейчас Киеву нужно, прежде всего, фиксировать невыполнение Россией требований по меджлису * и образованию на украинском, — заявил он.

По его словам, президент Порошенко поставил задачу «сделать полуостров максимально токсичным» для России.

Напомним, ранее Украина внесла на рассмотрение Генассамблеи ООН так называемую «радикальную резолюцию» о правах человека в Крыму, которая, по словам главы украинского МИД Павла Климкина, «должна стать основой для консолидации усилий по деоккупации полуострова».

Документ подтверждает, что между Украиной и Россией существует вооруженный конфликт, что, по мнению постоянного представителя Украины при ООН Владимира Ельченко, позволяет нивелировать «аргументы России о том, что на Украине имеет место конфликт внутреннего характера».

В нем также осуждается «принудительный» перевод жителей полуострова в российское гражданство, а также говорится об «отсутствии у России юрисдикции на полуострове», что «делает ее решения и законы в Крыму ничтожными».

Резолюция также требует отмены запрета признанного в России экстремистским «меджлиса крымско-татарского народа» * и открытия международным организациям доступа на полуостров.

«Если мы и наши партнеры будем настойчивыми, рано или поздно Россия будет вынуждена под международным давлением все эти требования выполнить. Эта работа приближает деоккупацию Крыма, что является нашей главной целью», — сказал Ельченко.

— Навряд ли это будет иметь какие-то международные правовые последствия, отличающиеся от уже наличествующих, — считает главный редактор ФОРУМа. мск Анатолий Баранов. — У украинских политиков вообще присутствует некий провинциализм, они полагают, что у международного сообщества нет никаких более важных дел, чем Украина и ее проблемы. А заваливание международных судов исками приведет к тому, что к украинскому политикуму станут относиться, как в советское время к «жалобщикам» — станут списывать все на «бред сутяжничества», есть такой термин в психиатрии. Когда человек пишет одну обоснованную жалобу в суд — это вопрос рассмотрения дела. А когда один и тот же гражданин пишет десять или сто жалоб — тут уже явно бред.

— Потребуются же еще и деньги — чтобы оплачивать судебные издержки, работу лоббистов, политтехнологов и т. д.

— Ну, деньги, наверное, в масштабах государства небольшие. Даже такого нищего государства, как современная Украина. Но кто-то, конечно, на такой «теме» станет наживаться — украинская политика такова, что без корыстного интереса вообще ничего не делается. Денег дали — побежал, деньги кончились — остановился.

— Внесенная ранее Киевом в ООН «радикальная резолюция» имеет шансы на принятие? Если да, будет ли это иметь последствия? Если нет, послужит ли это уроком Киеву и убедит ли в бесперспективности продолжения?

— Тут есть такой вопрос, как чувство меры, совершенно не знакомое украинским скороспелым политикам и очень хорошо известное в серьезной государственной политике. Я не думаю, что кто-то из серьезных игроков хочет на самом деле довести ситуацию до войны с Россией из-за Украины. Пусть даже холодной войны.

Я из Европы приехал три дня назад, был в Польше, Словакии, Австрии, Венгрии. Там в целом уже очень сильно тяготятся сложностями в отношениях с Россией. Единственным, кто держит уровень напряженности, являются США и их сателлиты — Канада, Австралия… Это понятно, для их населения отношения с Россией во многом абстракция, а для корпораций ошибки Путина в данном вопросе — это возможность улучшить свои позиции на европейских рынках.

Говоря об ошибках Путина, я в первую очередь имею в виду затягивание конфликта на Востоке Украины — его надо было решать так же быстро, как и с Крымом. Но одно дело выигрывать более выгодные позиции для своих корпораций и другое — довести дело до глобального противостояния. Этого не поймут те же самые корпорации, и «схарчат» любого президента.

— Какие основные «козыри» есть у Киева, какие претензии к Москве поддержит Запад?

— Все «козыри», что есть на руках Киева, известны, и это не короли и не тузы. Факт «аннексии» Крыма, о котором говорят на Западе, это, конечно, серьезно. Но ведь «фарш невозможно провернуть назад» — подавляющее большинство крымчан, в том числе и крымские татары, и живущие там этнические украинцы не хотят обратно на Украину. А большинство вообще все последние четверть века только и мечтало о России. Вы хотите отобрать у людей мечту?

Что же до формальных придирок, то напомню — в украинский период что-то Киев о крымских татарах не очень беспокоился. «Вспомнили» только, когда потеряли и полуостров, и этот народ. У меня достаточно много знакомых крымских татар в Крыму — что-то никто не хочет обратно под Украину, а все заявления и выступления в основном исходят от татар, к Крыму не имеющих отношения. Таких, как москвич Ислямов или другой москвич Муждабаев. Вот на кой лях Муждабаеву крымско-татарский язык, когда он и говорит, и пишет по-русски?

А я был и в Бахчисарае, и в Старом Крыму, и в Евпатории в этом сентябре — на редкость благополучные, ухоженные городки с весьма неплохо живущим населением. В украинский период они производили, куда худшее впечатление. И все это очевидные вещи, как говорится, приди и посмотри. Но тут вопрос, конечно, и к российской пропаганде — она почему-то играет в поддавки с Украиной.

— В чем это проявляется?

— А почему гасится вопрос об украинском терроризме? Взрывы в Ростове и Таганроге с человеческими жертвами, многочисленные минирования, которые удалось предотвратить?.. Я уже не говорю о терактах в ДНР и ЛНР, о терактах и политических убийствах на самой Украине, в которых под копирку обвиняют Москву, хотя всем ясно — это чистой воды украинский терроризм.

И наконец, эти взрывы в Крыму — оказывается, на газопроводе было два взрыва, и еще один на линии электропередачи. Почему молчат? США и ЕС поддерживают откровенно террористический режим в Киеве. Вот о чем нужно говорить, даже орать во весь голос. А не оправдываться бесконечно…

— Бездоказательность обвинений со стороны Киева не грозит серьезными последствиями нашей стране, но, конечно, утомляет, — комментирует ситуацию заместитель директора Национального института развития современной идеологии Игорь Шатров. — Приходится реагировать, отвечать на надуманные обвинения, занимаясь, по сути, переливанием из пустого в порожнее. Киев избрал в действиях в отношении России тактику назойливой мухи. Но такая внешняя политика — палка о двух концах. Она отвлекает не только Москву, но уводит от решения реальных вопросов и Киев.

— О каких судах и международных организациях может идти речь? Кто будет подыгрывать Киеву, а кто нет?

— Европейский суд по правам человека — один из таких институтов. Туда на днях поступил шестой иск от Украины по событиям 2014 года в Донбассе. В нем Россию обвиняют в «похищении» в Донбассе детей-сирот и вывозе их на российскую территорию. Украина пытается втянуть в свои игры и Международный суд ООН в Гааге.

В апреле этого года в нем уже заслушивались претензии Киева. Украина тогда требовала обеспечения контроля российско-украинской границы, прекращения помощи со стороны России властям ДНР и ЛНР, снятия запрета на деятельность меджлиса крымско-татарского народа. Насколько я помню, иск или не был принят, или остался без удовлетворения.

Как будут обстоять дела в дальнейшем? Многое зависит от политической конъюнктуры. Заметно, что Европа устала от Украины.

— Внесенная ранее Киевом в ООН «радикальная резолюция» имеет шансы на принятие?

— Резолюции Генассамблеи ООН имеют только рекомендательное значение. В этом их отличие от решений Совета Безопасности ООН. Фактически это рейтинговое голосование об отношении стран к тому или иному вопросу.

Но даже такой ни к чему не обязывающий документ должен быть поддержан более чем 50% голосов членов Генассамблеи. Вероятнее всего, резолюция Украины будет одобрена странами Запада и их сателлитами. Но это и без голосования на Генассамблее ООН известно. Порошенко сейчас крайне необходимо расширить число своих сторонников в мире. На это и нацелено бесконечное педалирование темы Крыма в международных инстанциях.

Важен процесс, а не результат. Ведь представляя перед спонсорами свою страну форпостом западной цивилизации, противостоящим «варварскому Востоку» в лице России, Порошенко сможет еще какое-то время выклянчивать деньги у Запада.

— Каким образом Москва может противодействовать озвученной Бабиным тактике? Предложить собственные резолюции?

— Следует продолжить сбор доказательной базы о преступлениях Украины в Донбассе и начать делиться ею с международным сообществом. Для этого, думаю, пора уже обращаться с собственными исками в международные инстанции. Справедливость рано или поздно восторжествует.

* Верховный суд Республики Крым 26.04.2016 года признал общественное объединение «Меджлис крымско-татарского народа» экстремистской организацией и запретил его деятельность в России