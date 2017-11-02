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Один из руководителей Госавиаслужбы Украины попался на взятке

21:45 2.11.2017
© KM.RU, Алексей Белкин
© KM.RU, Алексей Белкин
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Высокопоставленный чиновник Государственной авиационной службы Украины задержан при получении взятки. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на прокуратуру Киева.

В ведомстве уточнили, что руководитель одного из управлений Госавиаслужбы попался с поличным при получении второй части взятки в размере семи тысяч долларов.

«За указанные средства чиновник обещал представителю одного из субъектов предпринимательской деятельности согласовать кандидатуру руководящего состава авиакомпании и дальнейшее содействие в беспрепятственной сертификации авиакомпании», - цитирует агентство сообщение прокуратуры. Украинские правоохранители полагают, что подозреваемый получал незаконные вознаграждения неоднократно.

В рамках расследования в здании Госавиаслужбы Украины и на дому у задержанного проходят обыски.

Накануне стало известно, что украинское Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) начало проверку в отношении мэра Киева Виталия Кличко.
  

Темы: Украина, Борьба с коррупцией в мире, Происшествия в мире, Расследование преступлений в мире
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