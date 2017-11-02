Родственники пропавшего в ДНР журналиста надеются только на Россию

Силовые структуры Донецкой народной республики арестовали одного из самых известных местных журналистов и политологов – Романа Манекина

Судя по всему, он подозревается в шпионаже на Украину. Но даже при всем учете особенностей военного времени, то, как обращались с политологом местные силовики, больше напоминало бандитское похищение.

Роман Манекин. Фото с сайта nakanune.ru

Официальные власти ДНР впервые прокомментировали информацию по поводу исчезновения журналиста и политолога Романа Манекина. Уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова сообщила газете ВЗГЛЯД, что она только после официального запроса может «запросить данные у соответствующих структур».

«К сожалению, по делу Манекина ко мне никто официально не обращался. По моей информации, на данный момент это пока не соответствует действительности», – сказала она, подчеркнув, что у нее вообще нет данных об аресте журналиста.

Получить комментарии от других официальных лиц в республике газете ВЗГЛЯД не удалось. Спикер парламента и полпред ДНР в контактной группе Денис Пушилин был недоступен для комментариев. Пресс-секретарь главы ДНР Александра Захарченко письменный запрос издания оставила без ответа.

Роман Манекин переехал из России в Донецк в 2014 году, стоял у истоков «русской весны». В качестве политолога не раз комментировал события в Донбассе в интернет-газете ВЗГЛЯД. В конце сентября он исчез. Вместе с гражданской женой его забрали из дома «неустановленные вооруженные люди». Как позже рассказала супруга Манекина, их отвезли в подвал частного здания и избивали. Позже ее отпустили.

На этой неделе в соцсетях распространилась информация об убийстве журналиста. Якобы его труп со следами пыток и простреленной головой был обнаружен на берегу Кальмиусского водохранилища.

Секретарь ЦК Объединенной коммунистической партии, политический деятель Дарья Митина, которая хорошо знает Манекина и неоднократно встречалась с ним в Донецке, назвала информацию о гибели журналиста украинской провокацией и вбросом, который «никем не подтверждается». Она уверена, что журналист находится в одном из местных СИЗО, но силовые структуры по каким-то причинам не раскрывают информацию о его местонахождении. По ее словам, гражданская жена журналиста пытается разыскать его, но пока безуспешно. Ее попытки передать ему в СИЗО лекарства, одежду и еду тоже закончились безрезультатно.

«Два раза у нее взяли эти передачи в СИЗО. Из чего она сделала вывод, что он находится именно там. А после этого брать перестали, сказав, что «такие там не значатся». Это тревожный симптом», – сказала Митина газете ВЗГЛЯД, подчеркнув, что во время первых двух передач жене Манекина рассказали, что ее гражданскому мужу инкриминируют шпионаж в пользу Украины.

По ее словам, подобная практика, когда родственникам не удается разыскать человека, для ДНР характерна. «Судопроизводство и уголовная исполнительная система – это бич Украины, ДНР и ЛНР. Нужна системная реформа, принципы гласности, открытости, общественного контроля. В России это все существует по крайней мере на институциональном уровне. В ДНР и ЛНР такого нет. Там зачастую не пускают адвокатов к обвиняемым по уголовным делам», – говорит Митина.

По ее словам, в Донецке Манекина знает «каждая собака». Когда он вернулся на свою историческую родину три с половиной года назад, то работал аналитиком в правительстве новоиспеченной ДНР до прихода к власти Александра Захарченко. В последнее время он сосредоточился на общественной деятельности. Давал консультации и помогал раненым ополченцам. «Репутация у него неоднозначная. У него острое перо. Достаточно критически относится к делу. Но все понимают, что он критикует не из желания дискредитировать ДНР, а улучшить практики, которые существуют в республике», – уверена Митина.

В последнее время, по ее словам, Манекин неоднократно критически высказывался в отношении ряда чиновников, в том числе в адрес Захарченко и глав силовых ведомств. Также претензии могли возникнуть в связи с тем, что журналист заявил о наличии у него некоего списка из 300 имен российских граждан, которые удерживаются на территориях ДНР и ЛНР.

«Всем досталось от него. Это не всем нравится. С учетом того, как с ним себя вели силовики при задержании, критика дошла до ушей кого надо. Но это больше смахивало на похищение, а не правовое разбирательство. Официально обвинение не предъявлено. Есть повод бить тревогу и подключать все способы по его розыску», – отметила Митина, добавив, что у Манекина после задержания была сломана нога.

Она рассказала, что гражданская жена подала заявление в СК РФ с просьбой разобраться в этом деле. Кроме того, судьбой журналиста неоднократно интересовались у официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, которая оказалась не в курсе происходящего.

«Если в ближайшие несколько дней Манекина не покажут живым или мертвым, то уже будет повод обращаться в международные структуры», – уверена Дарья Митина, подчеркнув, что Манекин – гражданин России и закрывать на это глаза «совсем нехорошо».

Авторы: Андрей Резчиков, Никита Коваленко