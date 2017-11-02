Захарченко не исключил изменения формата Минских соглашений
Формат Минских соглашений может измениться, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александра Захарченко.
По словам Захарченко, Минские договоренности — "важнейший документ, закрепивший нашу победу и подтвержденный резолюцией Совбеза ООН, но это не скрижали".
Он допустил и возможность нового этапа переговоров после "Минска". "И о судьбе оккупированных Киевом территорий, и о принципах общежития с той Украиной, какая она будет на тот момент, и о многих других вопросах", — сказал он.
Глава ДНР также пообещал организовать международный трибунал над виновными в развязывании конфликта на юго-востоке. Ответственность за него несут украинские власти, считает Захарченко.
Он полагает, что остановить войну и перейти к переговорам можно, если "нынешний бесчеловечный режим падет" и страну возглавят "вменяемые люди".
Жители Донецкой и Луганской областей, не признавшие госпереворот на Украине, в апреле 2014 года провозгласили создание "народных республик". Киев ДНР и ЛНР не признает, считая эти регионы оккупированными, а силы ополчения называет террористическими.
Урегулирование ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, на встречах в Минске контактной группы. С сентября 2014 года она приняла уже три документа по деэскалации конфликта. Однако между противоборствующими сторонами до сих пор продолжаются перестрелки.