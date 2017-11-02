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Захарченко не исключил изменения формата Минских соглашений

13:54 2.11.2017
Фото с сайта wikipedia.org
Фото с сайта wikipedia.org
Сюжет: Противостояние на Украине

Формат Минских соглашений может измениться,  сообщает РИА Новости со ссылкой на главу самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александра Захарченко.

По словам Захарченко, Минские договоренности — "важнейший документ, закрепивший нашу победу и подтвержденный резолюцией Совбеза ООН, но это не скрижали".
Он допустил и возможность нового этапа переговоров после "Минска". "И о судьбе оккупированных Киевом территорий, и о принципах общежития с той Украиной, какая она будет на тот момент, и о многих других вопросах", — сказал он.

Глава ДНР также пообещал организовать международный трибунал над виновными в развязывании конфликта на юго-востоке. Ответственность за него несут украинские власти, считает Захарченко.

Он полагает, что остановить войну и перейти к переговорам можно, если "нынешний бесчеловечный режим падет" и страну возглавят "вменяемые люди".

Жители Донецкой и Луганской областей, не признавшие госпереворот на Украине, в апреле 2014 года провозгласили создание "народных республик". Киев ДНР и ЛНР не признает, считая эти регионы оккупированными, а силы ополчения называет террористическими.

Урегулирование ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, на встречах в Минске контактной группы. С сентября 2014 года она приняла уже три документа по деэскалации конфликта. Однако между противоборствующими сторонами до сих пор продолжаются перестрелки.

Темы: Донецк, Ситуация на Украине, Противостояние на Украине
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Комментарии читателей
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02.11.2017, 22:00
Гость: нв

Председатель Ассоциации аккредитованных адвокатов по взаимодействию с органами государственной власти при ЕС Кристиан Д. де Фолуа опроверг право Украины на какие-либо дальнейшие притязания.Со ссылками на конституцию Украины де Фолуа отмечает, что Крым находился под автономным правовым статусом, юридически опирающемся на права народов. (Раздел 10 Конституции Украины). При этом проведение разного рода референдумов, как оказалось, находилось именно в юрисдикции Автономной Республики Крым (10 статья 138.2). При этом Украинская конституция гарантирует право жителей полуострова на проведение референдума, поскольку это является выражением прямой формы демократии (статья 69).Также отмечается, что двустороннее соглашение между Россией и Украиной на законодательном уровне подтверждало законность присутствия российских военнослужащих как гаранта спокойствия и безопасности жителей полуострова в ходе выборных мероприятий. В то же время деятельность Минобороны Украины и попытки военным путем ограничить права и свободы граждан расцениваются как нарушение собственной Конституции (статья 16, часть 4).
02.11.2017, 20:15
Гость: Как-то так

Да из племени ЗАХЕРАСТОВ. Обитаем мы в бундустане под названием Лугондония.
02.11.2017, 19:34
Гость: нв

Это дядька который ВСУ гоняет.
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