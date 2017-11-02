Минобороны России обвинило США в незнании обстановки на востоке Сирии

«Географический абсурд»

Минобороны России обвинило американских военачальников, командующих силами международной коалиции в Сирии, в незнании географии страны и стремлении «выдавать желаемое за действительное». Так в российском оборонном ведомстве прокомментировали слова американского генерала Джеймса Джеррарда об обстановке близ города Аль-Маядин и «бегущих оттуда мирных жителях». Это не первое сомнительное заявление высокопоставленного военного. Днём ранее его ошибка в оценке численности войск в Сирии вызвала возмущение в международных СМИ, и представители Пентагона были вынуждены скорректировать озвученные им данные.

«Желаемое за действительное»

Командующий силами специальных операций международной коалиции генерал-майор Джеймс Джеррард на брифинге в Пентагоне заявил, что из освобождённого от террористов «Исламского государства»* Дейр эз-Зора якобы бегут люди, спасающиеся от «режима Асада». Об этом заявили в Министерстве обороны России.

При этом Джеррард добавил, что «люди уходят не на юг, населённый арабами, а на север — на территории, подконтрольные «Сирийским демократическим силам».

В Минобороны России в ответ заявили, что военачальники операции «Непоколебимая решимость» просто не владеют ситуацией.

«Стремление выдавать желаемое за действительное в Сирии при абсолютном невладении реальной обстановкой «на земле» присуще большинству представителей возглавляемой США международной коалиции», — заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Представитель российского оборонного ведомства сообщил, что заявление Джеррарда выдаёт элементарное незнание географии театра военных действий, так как город Аль-Маядин, куда якобы от «режима» бегут люди, находится южнее Дейр эз-Зора, а не севернее.

«Во всяком случае, от командующего ССО коалиции довольно странно было услышать географический абсурд о якобы бегущих из освобожденного от ИГИЛ* Дейр эз-Зора «тысячах арабов» в сторону Аль-Маядина (то есть на юг). Но при этом подчёркивать, что люди уходят «не на юг, населённый арабами, а на север», — отметил Конашенков.

В Министерстве обороны напомнили, что расположенный в 40 километрах южнее Дейр эз-Зора город Аль-Маядин уже более двух недель освобождён от боевиков «Исламского государства»*.

Официальный представитель Минобороны также подверг сомнению заявление американского генерала о бегстве мирных жителей в сторону Ракки, так как, согласно данным международных наблюдателей, в том числе ООН, город в результате бомбардировок коалиции был практически полностью разрушен.

«На север же, в сторону освобождённой Ракки, желающих бежать из Дейр эз-Зора сирийцев нет вовсе. Потому что после бомбардировок города возглавляемой США международной коалицией нет и самой Ракки», — заключил Конашенков.

Разрушение Ракки

«Сирийские демократические силы», о которых упоминал в своём заявлении американский генерал, участвовали в операции по захвату Ракки. Это силы, преимущественно состоящие из сирийских курдов, которым оказывает поддержку международная коалиция под эгидой США.

Согласно докладу Всемирного банка, опубликованному в январе 2017 года, по Ракке было нанесено более двух тысяч авиаударов, что полностью разрушило 17% жилого фонда города. Уже после выхода доклада, как сообщает издание The Washington Post, по городу было нанесено ещё не менее двух с половиной тысяч авиаударов.

После того как силы СДС вошли в Ракку, официальный представитель Генсека ООН Стефан Дюжаррик сообщил, что значительная часть города разрушена.

Комментируя сообщения, поступившие из разбомблённой силами коалицией и СДС Ракки, генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что город повторил судьбу немецкого Дрездена, который в 1945 году подвергся атаке ВВС Великобритании и США.

«Ракка унаследовала судьбу Дрездена 1945 года, стёртого с земли англо-американскими бомбардировками», — отметил Конашенков.

14 октября сирийские войска при поддержке российских сил освободили от «Исламского государства»* город Аль-Маядин в провинции Дейр эз-Зор. По словам представителя Минобороны РФ Игоря Конашенкова, этот город был самым мощным укреплённым районом террористов на востоке Сирии.

Аль-Маядин был освобождён в рекордные сроки. В течение трёх дней армии САР удалось уничтожить первую линию обороны самой крупной группировки ИГ*. Аль-Маядин считался экономической и военной столицей террористов, их последним плацдармом на востоке Сирии.

4000 или 500 военных

Кроме путаницы с расположением Дейр эз-Зора и Маядина, генерал Джеррард во время своего брифинга допустил ещё одну ошибку, привлёкшую внимание международных СМИ. Отвечая на вопросы журналистов в Пентагоне по телемосту из Багдада, американский военачальник заявил, что в Сирии находится 4 тыс. военнослужащих армии США.

После просьбы одного из журналистов подтвердить эти данные, Джеррард замешкался, затем извинился и сообщил, что количество американских военнослужащих составляет около 500 человек — цифра, которую ранее администрация Трампа и Пентагон озвучивали как официальную.

Представитель ведомства Эрик Пэон, который был вместе с журналистами в Пентагоне, заявил, что генерал Джеррард просто оговорился и что общее число военных США в Сирии составляет 503 человека.

«Генерал оговорился. Я не знаю, откуда взялась цифра в четыре тысячи. Это даже и близко не подходит к реальной оценке», — приводит слова Пэона газета The Washington Post.

Однако сам же Пэон в своём комментарии газете признал, что у США в Сирии и Ираке может быть гораздо больше солдат.

«То, что количество персонала превышает 503 человека в Сирии и 5,2 тыс. в Ираке, является общепринятым фактом. Это наши числа для управления силами. Они не включают в себя временно задействованных в операции военных», — сообщил он газете.

Комментируя заявление американского генерала о численности войск в Сирии, военный эксперт и постоянный автор журнала «Арсенал Отечества», специалист в области применения военно-космических сил Алексей Леонков подчеркнул, что это не первая неточность в сообщениях представителей Соединённых Штатов по ситуации в арабской республике.

«То, что говорит американский представитель командования коалиции в Сирии, трудно назвать простой оговоркой, так как американцы на протяжении всей операции путаются в цифрах. Путаются с количеством боевиков так называемой умеренной оппозиции, дислокацией, количеством и наличием военных инструкторов на позициях этой оппозиции, которые вдруг потом оказываются в расположении войск ИГ. Первая цифра, скорее всего, соответствует действительности», — рассказал военный эксперт в беседе с RT.

* «Исламское государство» (ИГ) — террористическая группировка, запрещённая на территории России

Автор: Александр Карпов