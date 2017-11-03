МИД Сербии обвинил посла Украины в попытках поссорить Белград и Москву

Министерство иностранных дел Сербии обвинило посла Украины Александра Александровича в попытках поссорить Белград и Москву, пишет РИА Новости со ссылкой на заявление госсекретаря ведомства Ивицы Тончева.

В частности представитель Украины в своих интервью заявлял, что у Сербии нет независимой внешней политики, она лишь «инструмент в руках России, с помощью которого дестабилизируются Балканы и уничтожается Европа».

В МИД Сербии считают, что в своих интервью Александрович без каких-либо оснований обвиняет сербов в попытках дестабилизации ситуации в Македонии, осуществлении госпереворота в Черногории, поддержке сепаратизма в Боснии и Герцеговине. Тончев язвительно добавил, что если бы интервью представителя Украины было бы более продолжительным, то Сербию бы скорее всего обвинили бы в «провоцировании Второй мировой войны в сотрудничестве с Москвой».

Тончев добавил, что по всей видимости то, как последовательно Сербия ведет свою внешнюю политику, дающую серьезные результаты, и толкает «отдельных послов» к крайне недипломатичному поведению по отношению к стране, проявившей к ним гостеприимство.

«Принимая во внимание неоднократные призывы Министерства иностранных дел Республики Сербии к послу Украины направить свою энергию на выполнение задач, изложенных в Венской конвенции о дипломатических отношениях, я хотел бы обратиться к его министерству и правительству Украины с просьбой указать ему на недопустимость такого дальнейшего поведения», - резюмировал госсекретарь МИД Сербии.