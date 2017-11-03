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МИД Сербии обвинил посла Украины в попытках поссорить Белград и Москву

08:11 3.11.2017
Фото с сайта Pixabay.com
Фото с сайта Pixabay.com
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Министерство иностранных дел Сербии обвинило посла Украины Александра Александровича в попытках поссорить Белград и Москву, пишет РИА Новости со ссылкой на заявление госсекретаря ведомства Ивицы Тончева.

В частности представитель Украины в своих интервью заявлял, что у Сербии нет независимой внешней политики, она лишь «инструмент в руках России, с помощью которого дестабилизируются Балканы и уничтожается Европа».

В МИД Сербии считают, что в своих интервью Александрович без каких-либо оснований обвиняет сербов в попытках дестабилизации ситуации в Македонии, осуществлении госпереворота в Черногории, поддержке сепаратизма в Боснии и Герцеговине. Тончев язвительно добавил, что если бы интервью представителя Украины было бы более продолжительным, то Сербию бы скорее всего обвинили бы в «провоцировании Второй мировой войны в сотрудничестве с Москвой».

Тончев добавил, что по всей видимости то, как последовательно Сербия ведет свою внешнюю политику, дающую серьезные результаты, и толкает «отдельных послов» к крайне недипломатичному поведению по отношению к стране, проявившей к ним гостеприимство.

«Принимая во внимание неоднократные призывы Министерства иностранных дел Республики Сербии к послу Украины направить свою энергию на выполнение задач, изложенных в Венской конвенции о дипломатических отношениях, я хотел бы обратиться к его министерству и правительству Украины с просьбой указать ему на недопустимость такого дальнейшего поведения», - резюмировал госсекретарь МИД Сербии.

Темы: Россия, Сербия, Украина, Международная политика, Международные соглашения и дипломатия
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Комментарии читателей
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03.11.2017, 10:02
Гость: Равнодушное

отношение МИДа и не только МИДа к стратегическим интересам России в данном случае по Украине и приводит к подобным результатам, как пример - Прибалтика, Грузия, страны Восточной Европы, да и не за горами тоже может случится и с республиками Средней Азии, и будет Россия как одинокий тополь на плющихе в этом непростом мире где любая страна нуждается в поддержке своих союзников.
03.11.2017, 08:58
Гость: это только министр

а вот если приедут прыгающие гарлопаны всем кирдык присниться!
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