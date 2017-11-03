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Власти Канады ввели санкции против 30 россиян

19:53 3.11.2017
Фото пользователя Flickr Pascal
Фото пользователя Flickr Pascal
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Три десятка граждан России попали под действие недавно принятого в Канаде закона о жертвах коррумпированных иностранных правительств. О этом сообщает ТАСС со ссылкой на МИД Канады.

Данный нормативный акт является канадской версией американского «акта Магнитского». В заявлении ведомства отмечается, что санкции распространяются на лиц, которых Оттава считает причастными к коррупции и нарушениям прав человека. Всем попавшим под санкции запрещен въезд на территорию Канады, их активы в этой стране будут заморожены.

«Канада полна решимости защищать права человека и бороться с коррупцией по всему миру», - цитирует агентство министра иностранных дел страны Христю Фриланд.

В общей сложности Канада ввела санкции в отношении 52 человек. Помимо россиян, в их числе граждане Венесуэлы и Южного Судана.
 

Темы: Россия, Канада, Отношения России и Канады
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Комментарии читателей
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04.11.2017, 01:32
Гость: у граждан и компаний канады

активы в РФ есть. Они живут в канаде а зарабатывают - воруют в РФ.
03.11.2017, 22:17
Гость: Dendo

У Канады есть активы на территории РФ? Пойду заморожу.
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