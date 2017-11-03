Власти Канады ввели санкции против 30 россиян

Три десятка граждан России попали под действие недавно принятого в Канаде закона о жертвах коррумпированных иностранных правительств. О этом сообщает ТАСС со ссылкой на МИД Канады.

Данный нормативный акт является канадской версией американского «акта Магнитского». В заявлении ведомства отмечается, что санкции распространяются на лиц, которых Оттава считает причастными к коррупции и нарушениям прав человека. Всем попавшим под санкции запрещен въезд на территорию Канады, их активы в этой стране будут заморожены.

«Канада полна решимости защищать права человека и бороться с коррупцией по всему миру», - цитирует агентство министра иностранных дел страны Христю Фриланд.

В общей сложности Канада ввела санкции в отношении 52 человек. Помимо россиян, в их числе граждане Венесуэлы и Южного Судана.

