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Сирийская армия освободила от боевиков Дейр-эз-Зор

13:45 3.11.2017
Фото с сайта wikimedia.org
Фото с сайта wikimedia.org
Сюжет: Сирийский кризис

Армия Сирийской арабской республики (САР) полностью освободила от боевиков группировки ИГ (запрещена в РФ) город Дейр-эз-Зор. Заявление военного источника приводит сирийское государственное агентство САНА. 

От террористов освобождены все районы и кварталы города, это подтверждает телеканал «Аль-Арабийя». Накануне сирийские военные установили контроль над Дейр-эз-Зором. Штурм города и зачистка его от боевиков проходили около месяца.

Также подразделения САА захватили большую часть районов Аль-Рашидия и Аль-Арди, где в некоторых местах террористы продолжают сопротивление. На данным момент сирийская армия контролирует около 97% Дейр-эз-Зора.

Как сообщает «РИА Новости», передовые отряды сирийской армии 5 сентября прорвали трехлетнюю блокаду Дейр-эз-Зора и практически сразу перешли в наступление на восточных окраинах города. Прорвав окружение базы ВВС и выбив террористов со стратегических точек на юго-западе, правительственным войскам удалось выйти к западному берегу реки Евфрат и форсировать ее, тем самым оттеснив отряды террористов в направлении иракской границы и создав кольцо вокруг захваченных террористами жилых кварталов Дейр-эз-Зора.

Темы: Сирия, Сирийский кризис
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