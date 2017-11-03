Украинские рабы национальной идеи

Украинцев убеждают в том, что они сами во всём виноваты, что им надо вытравливать из себя «совкового раба»

Современные украинские «философы» очень любят умничать. Ухватившись за какую-то понравившуюся им мысль, они начинают втирать её в массы. Одна из них связана с мифом о Моисее, который водил евреев по пустыне сорок лет. Украинские мыслители проводят параллели: дескать, украинцам тоже надо сорок лет мучиться, чтобы вытравить из себя «совковое рабство» и попасть в европейский рай.

© KM.RU, Алексей Белкин

А ведь СУГС-патриоты правы. «Совок» действительно виноват, поскольку благодаря ему появилось недоразумение под названием «Украина». Это «совок» провёл чудовищный эксперимент, дав самостийну государственность индивидам, которые к ней не приспособлены. Пока из Москвы палкой по голове били местное чиновничество, УССР как-то развивалась. Желая выслужиться перед кремлёвским начальством, местные украинские вожди лихо собирали продразверстку, прославляли Сталина и перевыполняли план по ссылке в Сибирь селян.

С тех пор ничего не изменилось, только хозяин пришёл другой, да цели поменялись. Всё остальное осталось прежним. Пришел приказ утилизировать население. И началась утилизация под лозунгами АТО и проевропейских реформ.

Ударники труда явно перевыполняют планы утилизации. Население дохнет и разбегается. Только небоевых потерь – 10 тысяч душ! Украинским начальникам плевать на народ, поскольку не он является «источником» власти на Украине. На выборах всегда победит тот, кого назначат в Вашингтоне. Всё остальное – дело техники, поскольку информационное пространство контролируют проамериканские СМИ. Из той же кормушки кормится стая т.н. журналистов, экспертов и аналитиков, которые вдувают украинцам в уши любую дурь.

На евромайдан украинцев выводили за «европейске життя». Их убедили, что достаточно свергнуть «пророссийского» Януковича, и сразу же вырастет уровень жизни до запредельного уровня.

Прошло не так много времени, концепция поменялась, и украинцам начали вбивать в головы, что «революция» была за некую «гидность». Самое примечательное, что аналитики, которые делали точные прогнозы и предупреждали о плачевных последствиях майдана и евроинтеграции, оказались «врагами» украинской нации. Ну конечно же враги, ведь они не врут сладко о древнем, мудром и свободолюбивом народе.

Украинцы хуже рабов, поскольку рабы сидят на цепях, а украинское рабство добровольное. Цепи и кандалы украинцев — это их национальная идея. Их так выдрессировали, что они готовы горло грызть друг другу за «мову» и «вышиванку». Других проблем у них нет, кроме как кого-то украинизировать, кого-то декоммунизировать, а из кого-то сделать врага.

Конечно, патриотизм вещь хорошая, способная объединить людей и мобилизовать их на самоотверженный труд, однако украинский патриотизм давно объединил негодяев и служит инструментом манипуляции обществом.

Попробуйте «выключить» всё патриотическое словоблудие СУГС-патриотов и вы поймёте, что в их болтовне вообще нет смысла. Они третий десяток лет что-то «захищають», «выборюють» и «реформують». Цинично обманув украинцев на евромайдане, никто из представителей новой власти не пустил себе пулю в висок, а предпочёл превратить народ в толпу идиотов. Украинцев убеждают в том, что они сами во всём виноваты, что им надо вытравливать из себя «совкового раба». Те в свою очередь что-то блеют о «революции, которую делают романтики, а пользуются её результатами подонки».

Снова украинцев планируют лет сорок водить по пустыне. Только на этот раз бродить украинцы будут на пустой желудок, о чём недавно проинформировал министр социальной политики Украины Андрей Рева. «Мы проедали наследство, которое нам досталось от СССР, и на 25-м году независимости стало понятно, что дальше нечего проедать», – заявил министр в эфире телеканала «112 Украина».

На этот раз украинский чиновник сказал правду, но не всю. Изрядная доля вины за происходящее лежит на самих украинцах, которые поддерживают евроинтеграцию и курс руководства страны на разрыв всех политических, экономических и культурных связей с Россией.

К примеру, с началом отопительного сезона население Украины осчастливили очередным ростом цен на услуги ЖКХ. Народ конечно возмущается, но совсем не по тому поводу, по какому должен возмущаться. Все винят Порошенко, Гройсмана, как всегда «неправильные реформы», но никто не подвергает сомнению т.н. «политику энергетической независимости от России». А ведь причина роста тарифов связана именно с этим. Потому как если покупает Киев природный газ на 10-20% дороже, уголь на 30-40% дороже, то и стоимость услуг растёт пропорционально. Украинцы хотят снижения тарифов? Тогда им надо прекращать «эпическую борьбу» за энергетическую независимость от России.

Украинцы хотят чтобы развивалась их экономика? Тогда надо восстанавливать добрососедские отношения с Россией. Других вариантов нет, поскольку на западном рынке для украинской продукции нет места. Не нуждается Европа даже в продукции сельского хозяйства Украины. Покупает в основном сырье. Тем более, не может быть и речи о поставках в западные страны украинской высокотехнологичной продукции, которую из-за потери рынков сбыта Украина перестает выпускать.

Говоря о падении украинской экономики после «революции гидности», очень редко вспоминают о том, кто заработал на украинском кризисе. Ведь если упало производство на Украине, то где-то оно выросло? Думаю, ни для кого не является тайной, что заработали все, кто успел захватить освободившиеся от украинской продукции рынки. Это касается и России, которая вполне успешно отказывается от продукции украинских конкурентов.

Стоит отметить, что вообще всякая «революция» — это очень выгодное коммерческое предприятие. Вспомните, как повеселился западный бизнес, когда развалился Советский Союз. Где-то закрывались предприятия, а где-то росло производство…

Трудно сказать, о каком возрождении Украины в обозримом будущем может идти речь. Ещё труднее представить, как уровень жизни украинцев может достичь российского уровня. Нет экономики — значит нет пенсий, зарплат и всей социалки. Потому так смешны рассуждения украинцев о неправильных реформах постмайданного руководства. Обижаться они могут только на себя. Современная Украина в принципе не способна содержать даже наличествующее население. Значит «правильные» реформы проводит руководство страны по сокращению поголовья украинцев.

Недавно с восторгом обнаружил, что на Украине существует Конотопское высшее профессиональное училище. Как же это символично и насколько глубоко отражает суть происходящих в незалежной процессов. Взяли и переименовали советское ПТУ в «высшее учебное заведение». По всей видимости, теперь украинские слесари, электрики, сварщики являются счастливыми владельцами дипломов о высшем образовании? Или как? А ведь фактически то же самое произошло с Украиной в 1991 году. Свалилась на украинцев «незалежность», и вмиг у них появились свои президенты, премьеры, министры с соответствующим содержанием. Переименовать получилось, а вот великим сделать не вышло.

Выйдя из состава Советского Союза, Украина превратилась в Лилипутию, в которой здания имперской окраины заполнили маленькие человечки. Чему удивляются украинцы? Тому, что Порошенко барыга? Так у украинцев все президенты, министры и чиновники такие. Без исключения. Может быть, на украинском горизонте есть кто-то другой? Критерий отбора у украинцев такой, что во власть будет проникать всякая дрянь, единственным достоинством которой является профессиональный патриотизм.

К интересному финалу подошла Украина на четвёртом году «революции гидности»: территории потеряла, экономику разорила, долгов выше крыши, население обнищало до крайнего предела, бежит или дохнет.

А самое главное, что должно больше всего расстроить украинцев — об оккупации речь не идёт. Не будет ни Россия, ни Европа спасать эту территорию с преступной властью и обезумевшим населением.