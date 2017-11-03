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Жительница Индии обвинила Марию Шарапову в мошенничестве

21:03 3.11.2017
Мария Шарапова © KM.RU, Вадим Черноусов
Мария Шарапова © KM.RU, Вадим Черноусов
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Жительница индийского города Гургаон Бавана Агарвал обвинила в мошенничестве строительную компанию Homestead и российскую теннисистку Марию Шарапову, которая рекламировала ее проект.

Речь идет об элитном жилом комплексе, который компания обещала возвести к 2017 году. Согласно проекту, в него должен был войти 44-этажны жилой дом, теннисная академия и балетная школа.

В 2012-2013 годах Шарапова была рекламным лицом проекта. Она приезжала в Индию на встречу с потенциальными покупателями жилья. Истица утверждает, что ее внимание привлекло именно имя знаменитой спортсменки, пишет издание Times of India.

В проект вложились примерно полторы тысячи человек, однако строительство комплекса так и не началось. Агарвал считает, что Шарапову следует привлечь к ответственности, поскольку она поддерживала мошенников, рекламируя проект.

Помимо тенниса, Шарапова имеет бизнес по производству сладостей. Кроме того, она планирует попробовать себя в проектировании и дизайне фитнес-центров и теннисных клубов.

  

Темы: Индия, Выдающиеся спортсмены в России, Скандалы и разоблачения в мире
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Комментарии читателей
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04.11.2017, 00:34
Гость: В Индии

ведь социализма не было, а потому они уж должны знать, что чем дороже реклама, тем она лживее. Чем более узнаваемое лицо в рекламе, тем более оно мошенничает, т.е. подыгрывает заказчику рекламы, который этой физиономией прикрывает своё мошенничество.
04.11.2017, 00:30
Гость: Так нельзя.

Если всех рекламных "лиц" проектов, брендов и компаний обвинять в мошенничестве то у нас и знаменитостей не останется.
04.11.2017, 00:30
Гость: Вау

а сколько таких рекламщиков у нас и все известные рожи из богемных тусовок. Нар на всех не хватит.
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