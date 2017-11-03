Жительница Индии обвинила Марию Шарапову в мошенничестве

Жительница индийского города Гургаон Бавана Агарвал обвинила в мошенничестве строительную компанию Homestead и российскую теннисистку Марию Шарапову, которая рекламировала ее проект.

Речь идет об элитном жилом комплексе, который компания обещала возвести к 2017 году. Согласно проекту, в него должен был войти 44-этажны жилой дом, теннисная академия и балетная школа.

В 2012-2013 годах Шарапова была рекламным лицом проекта. Она приезжала в Индию на встречу с потенциальными покупателями жилья. Истица утверждает, что ее внимание привлекло именно имя знаменитой спортсменки, пишет издание Times of India.

В проект вложились примерно полторы тысячи человек, однако строительство комплекса так и не началось. Агарвал считает, что Шарапову следует привлечь к ответственности, поскольку она поддерживала мошенников, рекламируя проект.

Помимо тенниса, Шарапова имеет бизнес по производству сладостей. Кроме того, она планирует попробовать себя в проектировании и дизайне фитнес-центров и теннисных клубов.