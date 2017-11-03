Дональд Трамп сообщил о возможной встрече с Путиным

Президент США Дональд Трамп заявил, что, вероятно, встретится с российским президентом Владимиром Путиным во Вьетнаме на полях саммита АТЭС, пишет РИА Новости.

«Это очень важная поездка. У нас может быть встреча с Путиным … это очень важно. Они могут помочь нам с Северной Кореей, Сирией. Нам нужно поговорить об Украине», — сказал Трамп в интервью телеканалу Fox News.

Саммит лидеров АТЭС продет во вьетнамском Дананге с 6 по 11 ноября, президенты России и США примут в нем участие.

Ранее советник главы Белого дома по национальной безопасности Герберт Макмастер заявил, что вопрос о встрече Путина с Трампом пока не решен. «Это еще не определено, если определится, мы об этом объявим», — сказал он. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также сообщал, что ясности о переговорах президентов России и США на саммите АТЭС пока нет.

Ранее Трамп и Путин встречались в июле на полях саммита G20 в Германии.