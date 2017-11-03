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Дональд Трамп сообщил о возможной встрече с Путиным

06:58 3.11.2017
Фото с сайта Pixabay.com
Фото с сайта Pixabay.com
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Президент США Дональд Трамп заявил, что, вероятно, встретится с российским президентом Владимиром Путиным во Вьетнаме на полях саммита АТЭС, пишет РИА Новости.

«Это очень важная поездка. У нас может быть встреча с Путиным … это очень важно. Они могут помочь нам с Северной Кореей, Сирией. Нам нужно поговорить об Украине», — сказал Трамп в интервью телеканалу Fox News.

Саммит лидеров АТЭС продет во вьетнамском Дананге с 6 по 11 ноября, президенты России и США примут в нем участие.

Ранее советник главы Белого дома по национальной безопасности Герберт Макмастер заявил, что вопрос о встрече Путина с Трампом пока не решен. «Это еще не определено, если определится, мы об этом объявим», — сказал он. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также сообщал, что ясности о переговорах президентов России и США на саммите АТЭС пока нет.

Ранее Трамп и Путин встречались в июле на полях саммита G20 в Германии.

Темы: Дональд Трамп, Международная политика, Владимир Путин
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Комментарии читателей
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03.11.2017, 10:32
Гость: Это уж

как Путин захочет(если захочет). А вообще, не путай Трампа с Порошенкой. Трампа Путин может удостоить вниманием и в более комфортной обстановке.
03.11.2017, 10:24
Гость: Остолоп

Ты что-то спутал,бандеровец, вблизи туалета Дональда подкарауливает Капительманша(та, что с косой), а в коридорах Климкин проходу не даёт. Про мерзавца и попрошайку Вальцмана я вообще молчу.
03.11.2017, 10:17
Гость: Mt

" … это очень важно. Они могут помочь нам с Северной Кореей, Сирией."
Ну что тут скажешь? Образ мысли.
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