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Мастер восточных единоборств расколол рукой более 300 орехов

18:32 3.11.2017
Стоп-кадр телеканала CGTN
Стоп-кадр телеканала CGTN
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Мастер кунг-фу из Китая Ли Вэйцзюнь расколол голой рукой 302 грецких ореха, чем установил мировой рекорд, который занесен в Книгу рекордов Гиннесса.

На выполнение этой задачи ему потребовалось чуть более 55 секунд, сообщает Sputnik. По словам Вэйцзюня, с помощью своего достижения он рассчитывает популяризовать и боевые искусства, и культуру Китая вообще.

Сам Вэйцзюнь практикует различные виды единоборств на протяжении почти трех десятков лет. Особых успехов ему удалось достигнуть в технике «стальной кулак», что и помогло установить рекорд.

Предыдущее достижение принадлежит мастеру из Индии Прабхакару Редди. Он за одну минуту сумел расколоть рукой 212 орехов.
 

Темы: Китай, Забавные рекорды и достижения
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03.11.2017, 18:44
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