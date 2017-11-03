Мастер восточных единоборств расколол рукой более 300 орехов

Мастер кунг-фу из Китая Ли Вэйцзюнь расколол голой рукой 302 грецких ореха, чем установил мировой рекорд, который занесен в Книгу рекордов Гиннесса.

На выполнение этой задачи ему потребовалось чуть более 55 секунд, сообщает Sputnik. По словам Вэйцзюня, с помощью своего достижения он рассчитывает популяризовать и боевые искусства, и культуру Китая вообще.

Сам Вэйцзюнь практикует различные виды единоборств на протяжении почти трех десятков лет. Особых успехов ему удалось достигнуть в технике «стальной кулак», что и помогло установить рекорд.

Предыдущее достижение принадлежит мастеру из Индии Прабхакару Редди. Он за одну минуту сумел расколоть рукой 212 орехов.

