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В Саудовской Аравии началась масштабная кампания по борьбе с коррупцией

12:18 5.11.2017
Флаг Саудовской Аравии. Фото с сайта fanpop.com
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Король Саудовской Аравии Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд издал указ по борьбе с коррупцией и заявил, что намерен полностью покончить со злоупотреблениями во властных структурах страны. Об этом сообщает официальное новостное агентство королевства Saudi Press Agency со ссылкой на слова главы государства.

По словам саудовского монарха, в высших правительственных кругах нашли людей, «которые ставят свои личные интересы выше общественных», для того​ чтобы незаконным образом обогащаться. ​В связи с этим, добавил он, в королевстве проведут «серию кампаний по задержанию обвиняемых в финансовых махинациях и злоупотреблении властью».​

В принятом королем указе пять положений, в числе которых формирование верховного комитета по борьбе с коррупцией под председательством наследного принца, пресечение коррупционных преступлений, задержание и арест подозреваемых, сообщает РБК.

Телеканал Al Arabiya со ссылкой на источники уточняет, что в соответствии с этим указом сотрудники нового комитета задержали 11 членов королевской семьи Саудовской Аравии, четырех действующих и десятки бывших министров. По неподтвержденным данным, в списке обвиняемых саудовский принц Аль-Валид бен Таляль бен Абдель Азиз Аль Сауд, отправленный в субботу в отставку министр экономики и планирования Адель Факих и бывший глава Министерства национальной гвардии принц Митаб бен Абдалла бен Абдель Азиз Аль Сауд.

Среди задержанных оказался и владелец инвестиционной компании ​Kingdom Holding, племянник короля Саудовской Аравии, миллиардер аль-Валид ибн Талал. Ранее его называли кандидатом на вхождение в капитал лишенного лицензии российского банка «Югра»

 

Темы: Саудовская Аравия, Борьба с коррупцией в мире
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Комментарии читателей
Оставить комментарий
05.11.2017, 17:45
Гость: Изя

Привет местному клубу любителей америки. Живы еще?
05.11.2017, 17:45
Гость: Изя

Да все и так поняли, куда ведут россиянцы типа вас Россию. Те, которые с 1991 года пролезли в Кремль. Там ваши люди, господин американский майор.
05.11.2017, 17:24
Гость: они

боятся.Вдруг там подумают,что намекают?
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