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Трамп обвинил Иран в пуске ракеты в сторону Саудовской Аравии

09:10 5.11.2017
Фото с сайта Pixabay.com
Фото с сайта Pixabay.com
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Президент США Дональд Трамп заявил в субботу, что считает Иран виновным в пуске ракеты из Йемена в сторону Саудовской Аравии, пишет РИА Новости.

"На мой взгляд, Иран осуществил выпад в адрес Саудовской Аравии. Вы знаете об этом, верно? Вы видели, что была запущена ракета. А наши системы ее сбили", — сказал он журналистам на борту самолета по пути в Токио.

Ранее в субботу стало известно, что силы ПВО Саудовской Аравии уничтожили баллистическую ракету на северо-востоке Эр-Рияда. По данным СМИ, ее запустили повстанцы-хуситы с территории Йемена.

Военно-политический конфликт в Йемене продолжается с 2014 года. Попытки ООН организовать мирный процесс не увенчались успехом. В конфликте с одной стороны участвуют повстанцы-хуситы из шиитского движения "Ансар Алла" и лояльная экс-президенту Али Абдалле Салеху часть армии, а с другой — правительственные войска и ополчение, лояльные президенту Абд Раббу Мансуру Хади.

Темы: Дональд Трамп, Иран, Йемен, Саудовская Аравия
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Комментарии читателей
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05.11.2017, 11:33
Гость: экг

Глазастый чертяга! Хорошо что нынче без обвинений Кремля обошлось.
05.11.2017, 11:31
Гость: да-да, сбили)))

Силы ПВО Саудовской Аравии в субботу сбили баллистическую ракету, запущенную с территории Йемена в сторону Эр-Рияда, сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал Sky News Arabia. По информации журналистов, снаряд был нацелен на столичный международный аэропорт.
Телеканал передает, что ракета была успешно сбита, а инцидент никак не отразился на работе воздушной гавани: самолеты садятся и взлетают по расписанию.
В то же время йеменские мятежники утверждают, что цель якобы была поражена. Они также уточнили, что запустили ракету "Буркан-2" по направлению аэропорта Короля Халида, расположенного в 35 километрах к северу от Эр-Рияда.
Отметим, что аналогичный инцидент произошел в начале октября. Тогда баллистическая ракета Qaher-2 была запущена с территории Йемена по региону Джизан, расположенному на юго-западе Саудовской Аравии.
В июле коалиция во главе с Саудовской Аравией сбила баллистическую ракету, выпущенную с территории Йемена незадолго до начала хаджа. Снаряд был сбит в 69 километрах к югу от Мекки.
Напомним, в Йемене с 2014 года продолжается конфликт между повстанцами-хуситами из шиитского движения "Ансар Алла" и правительственными войсками. В марте 2015 года в страну вошли войка коалиции десяти арабских стран во главе с Саудовской Аравией. Коалиция занимает сторону правительства президента Йемена Абд-Раббу Мансура Хади.
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форум-мск,"Летевшую в сторону курорта Эр-Рияд из охваченного холерой и войной Йемена ракету сбили ПВО Саудитов"
05.11.2017, 10:52
Гость: Викторс

Трамп. Шизофреник ?
Ирае произвел ракету
Тогда получается во всем мире сша бомбят все и везде
Они же производят оружие для всех
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