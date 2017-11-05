Жертвами террориста-смертника в Сирии стали более сотни человек

Жертвами взрыва в крупном центре скопления беженцев рядом с Дейр-эз-Зором стали сто человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на сирийское государственное телевидение.

Еще несколько десятков человек получили ранения.

В ночь на воскресенье террорист-смертник на заминированном автомобиле въехал на территорию крупнейшего центра скопления беженцев и привел в действие взрывное устройство. Центр расположен к северо-западу от Дейр-эз-Зора в районе между Конико и Джафра.

Ранее террорист-смертник из группировки "Джебхат-ан-Нусра" (террористическая организация, запрещена в России) подорвал себя в городе Хадер, что привело к гибели девяти человек. Боевик находился за рулем заминированного автомобиля и устроил взрыв рядом с жилыми домами.

В пятницу сирийская армия полностью освободила Дейр-эз-Зор от террористической группировки "Исламское государство" (террористическая организация, запрещена в России).