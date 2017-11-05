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Жертвами террориста-смертника в Сирии стали более сотни человек

10:34 5.11.2017
Фото с сайта Pixabay.com
Фото с сайта Pixabay.com
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Жертвами взрыва в крупном центре скопления беженцев рядом с Дейр-эз-Зором стали сто человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на сирийское государственное телевидение.

Еще несколько десятков человек получили ранения.

В ночь на воскресенье террорист-смертник на заминированном автомобиле въехал на территорию крупнейшего центра скопления беженцев и привел в действие взрывное устройство. Центр расположен к северо-западу от Дейр-эз-Зора в районе между Конико и Джафра. 

Ранее террорист-смертник из группировки "Джебхат-ан-Нусра" (террористическая организация, запрещена в России) подорвал себя в городе Хадер, что привело к гибели девяти человек. Боевик находился за рулем заминированного автомобиля и устроил взрыв рядом с жилыми домами.

В пятницу сирийская армия полностью освободила Дейр-эз-Зор от террористической группировки "Исламское государство" (террористическая организация, запрещена в России).

Темы: Сирия, Борьба с терроризмом в мире, Исламистские экстремисты и террористы
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Комментарии читателей
Оставить комментарий
05.11.2017, 13:28
Гость: Дааа

А тут еще центр Дамаска обстреляли (канал "Звезда", не что нибудь), два человека погибло. И как это они из своих пяти процентов дострелили?
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