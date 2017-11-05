Экс-глава Каталонии задержан полицией Бельгии

Бывший глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон вместе с четырьмя соратниками задержаны бельгийской полицией. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя прокуратуры Брюсселя.

По его словам, все пятеро явились в полицию добровольно. В течение суток они будут допрошены и предстанут перед судом. Представитель прокуратуры пояснил, что в отношении Пучдемона и его соратников может быть принято одно из решений: «о неисполнении ордера на арест, об аресте разыскиваемых лиц, об условном освобождении или освобождении под залог».

Власти Каталонии 27 октября объявили о независимости региона от Испании по итогам ранее проведенного референдума. В ответ Мадрид распустил парламент автономии и назначил на 21 декабря досрочные выборы. Пучдемон и его соратники уехали в Бельгию. Несколько дней назад Национальный суд Испании выдал ордер на их арест.

