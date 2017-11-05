Борис Джонсон оказался под подозрением по делу о сговоре Трампа с Россией

Глава МИД Соединенного Королевства Борис Джонсон и ряд других высокопоставленных британских чиновников были замечены в контактах с людьми, которые фигурируют в расследовании ФБР по поводу приписываемого России вмешательства в прошлогодние президентские выборы в США, передает ТАСС со ссылкой на газету The Observer.

В частности, опасения издания были вызваны возможными контактами британских политиков с одним из членов команды внешнеполитических советников президента США Дональда Трампа в период его предвыборной кампании Джорджем Пападопулосом и директором Лондонской академии дипломатии, экспертом клуба "Валдай" Джозефом Мифсудом.

Бывший парламентский заместитель главы британского МИД Алок Шарма подтвердил, что он лично встречался с Мифсудом "несколько раз" и присутствовал на его благотворительном ужине в октябре этого года. Шарма также утверждал, что Джонсон выступал с речью на одном из организованных Мифсудом мероприятий, посвященных выходу Великобритании из Евросоюза.

В свою очередь источник издания в МИД Великобритании заявил, что Джонсон "намеренно не встречался с этим человеком [Мифсудом] и никогда не слышал о нем ранее".

"У нас складывается более четкая картина из Америки о том, как российское государство пыталось повлиять на выборы в США. Я думаю, что есть множество вопросом относительно того, каким образом Россия могла оказать влияние на британскую политику", - считает заместитель лидера оппозиционной Лейбористской партии Том Уотсон, который призвал правительство обнародовать данные встреч перечисленных лиц с британскими политиками и раскрыть подробности их бесед.