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Борис Джонсон оказался под подозрением по делу о сговоре Трампа с Россией

14:32 5.11.2017
Борис Джонсон. Фото с сайта peoples.ru
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Глава МИД Соединенного Королевства Борис Джонсон и ряд других высокопоставленных британских чиновников были замечены в контактах с людьми, которые фигурируют в расследовании ФБР по поводу приписываемого России вмешательства в прошлогодние президентские выборы в США, передает ТАСС со ссылкой на газету The Observer.

В частности, опасения издания были вызваны возможными контактами британских политиков с одним из членов команды внешнеполитических советников президента США Дональда Трампа в период его предвыборной кампании Джорджем Пападопулосом и директором Лондонской академии дипломатии, экспертом клуба "Валдай" Джозефом Мифсудом.

Бывший парламентский заместитель главы британского МИД Алок Шарма подтвердил, что он лично встречался с Мифсудом "несколько раз" и присутствовал на его благотворительном ужине в октябре этого года. Шарма также утверждал, что Джонсон выступал с речью на одном из организованных Мифсудом мероприятий, посвященных выходу Великобритании из Евросоюза.

В свою очередь источник издания в МИД Великобритании заявил, что Джонсон "намеренно не встречался с этим человеком [Мифсудом] и никогда не слышал о нем ранее".

"У нас складывается более четкая картина из Америки о том, как российское государство пыталось повлиять на выборы в США. Я думаю, что есть множество вопросом относительно того, каким образом Россия могла оказать влияние на британскую политику", - считает заместитель лидера оппозиционной Лейбористской партии Том Уотсон, который призвал правительство обнародовать данные встреч перечисленных лиц с британскими политиками и раскрыть подробности их бесед.

Темы: Дональд Трамп, Великобритания, Президентские выборы в США
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Комментарии читателей
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05.11.2017, 17:29
Гость: Изя

Да вертела Россия это ваше "американское правосудие". А будете возбухать, подохнете, как все те, кто удобрял нашу землю в течении тысячелетия. Вас этот ряд "супердержав" ничему не научил: Голландия, Швеция, Польша, Франция, Германия? Все там будете...
05.11.2017, 17:22
Гость: Парацельс

Вмешались в выборы в США и всегда вмешивались евреи, в хорошем смысле слова.
Но сейчас почему-то нагло-саксы решили дать им бой.
Но так как напрямую обвинить их слабо, то по нашли ширму - Россию, а Путин и не против))) хотя это смешно, чтобы сырьевой придаток мог куда и во что вмешаться))
Это политикой называется - разборки с евреями идут окольными путями, ИМХО нет страшнее обвинения в антисемитизме, а его-то как раз в Штатах хватает))
Обвинение во вмешательстве в выборы, это верхушка айсберга. Нацисты поднимают голову везде.
Вот и к Вайнштейну дое..
Разборки будут нехилые я давно предупреждал))
И мы будем играть за вайнштейна и уже в сирии играем)) А поклонские пусть думают что за национальные интересы))
Не-а, здесь интересы покруче будут))
05.11.2017, 16:05
Гость: сша тяжело больна

и эта болезнь страшная и хроническая и нелечиться, хотя Россия пыталась как то поддержать хоть морально больную ,,но бесполезно!кстати болезнь заразная и у нас есть заболевшие и все они в верхних эшелонах власти,а потом болезнь спускаеться чуть ниже верха, но на народ она не распрастраняеться, у него народа прекрасный иммунитет ещё от СССР!
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