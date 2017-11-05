Эдуард Лимонов. Не тиха украинская ночь

В области чёрного юмора там в последнее время множество событий напроисходило. Но это не просто украинский гоголевский бордель, как нам кажется из России

Ну это парафраз бессмертного Гоголя-Яновского. Он утверждал, что тиха украинская ночь.

Спустя более чем полтора столетия ничего украинская ночь не тиха совсем.

Эдуард Лимонов © KM.RU, Филипп Киреев

31-го числа только что кончившегося месяца октября, аккуратно в день Хэллоуина в Америке и ровно в день 500-летия Реформации (когда 31 октября 1517 года Мартин Лютер прибил к дверям церкви в немецком Виттенберге свои 95 тезисов), прошли обыски у Александра Авакова.

Александр Аваков — это не лишь бы кто, а важный сын украинского важного министра МВД Арсена Авакова. Обыск производили люди из Национального антикоррупционного бюро Украины. На такой обыск нужно было решиться. Потому что мы, к примеру, не знаем что такое украинское НАБУ, а вот кто такой Арсен Аваков, все знают — и у нас, и тем более на Украине.

Обыск прошёл, и на следующий день, 1 ноября, Александра Авакова повлекли в Соломенский районный суд Киева, и там ему сообщили, что он обвиняется в хищениях на сумму около полумиллиона долларов при закупке рюкзаков — внимание! — для Национальной гвардии Украины.

Чтобы понять, что произошло, представьте, что дело происходит на российской сцене и речь идёт о сыне Владимира Колокольцева. Понятия не имею, есть ли у Колокольцева сын (а у самого министра репутация честного служаки), но здесь беру этого гипотетического сына, чтобы вы поняли, какой шок всё это произвело у населения Украины.

Немного оконфузились в конце столь решительных действий. Александра Авакова выпустили под личное поручительство, но постановили надеть на него электронный браслет всё же. Браслет не надели, однако, потому что выяснилось, что ни одного браслета в наличии уже нет. Кончились.

Позволю себе пошутить по-чёрному: представьте себе, что приговорили к расстрелу, но пуль не оказалось — все вышли. Чёрный юмор, но это ж Украина. Гоголь начал первым.

В области чёрного юмора там в последнее время множество событий напроисходило.

Так, 17 октября, сопя, упираясь, ругаясь и толкаясь, на Украину из Польши втащили Михайлу Николозовича Саакашвили, известного украинского, а в прошлом грузинского политического деятеля, побывавшего президентом Грузии и губернатором Одесской области.

Могучая мужичья стенка на стенку произошла, правда, на границе Польши с Львовской областью, а Львовская область — это владение номинально якобы подчиняющегося киевскому президенту, но самостийного на самом деле львовского феодала Андрея Садового, он же и мэр Львова, и глава партии «Самопомощь», имеющей солидную группу в Киевской Верховной раде.

Пока мужики втаскивали Николозовича, сопя и толкаясь пузами, на Львовщину, там неподалёку стояла и криками подбадривала мужиков национальная панночка, утопленница и русалка с косой — Юля, она же Юлия Тимошенко.

Теперь огненно мечущийся, революционно рыкающий, извергающий инвективы в адрес украинского президента Петра Алексеевича Михайло Николозович, шутки шутками, а разбил заметное количество армейских палаток у стен Рады. И хотя они полностью не заполнены, эти палатки, животастыми крепкими мужиками, но в любой момент могут заполниться.

Так не станем перегибать палку и слишком уж подтрунивать над известным в России жевателем галстуков. Такое впечатление, что Михайло Николозович неплохо всё рассчитал, имеет, что называется, пошаговую «дорожную карту» и не так уж достоин наших насмешек, как нам кажется.

Так, 22 октября Михайло Николозович озвучил перед сторонниками из батальона Азов, партий «Самопомощь», «Батькивщина», «Свобода» и его собственного движения «Новый Рух» свой «План спасения Украины за 70 дней».

Я при прочтении плана Михайлы Николозовича по превращению Украины в 70 дней в приличное государство заметил там как минимум несколько разумных предложений.

Он предлагает принять несколько вполне здравых законов, таких как возможность импичмента президента страны, закон, который лишил бы олигархов «контроля над телевидением и политикой», предлагает отмену областных государственных администраций, предполагает «ликвидацию ненужных контролирующих органов», а также закон о праве граждан на государственную защиту.

А в последнюю неделю ни с того ни с сего (так кажется с первого взгляда, со второго уже видится по-иному) началось это с Винницы. Ветераны АТО (а может, и не ветераны, а просто крепкие украинские мужики в камуфляже) стали собираться группами у конфетных предприятий, принадлежащих президенту Порошенко, и требовать их закрытия.

Мол, Порошенко обещал уйти из бизнеса, когда его избирали президентом, но не ушёл, и терпение наше лопнуло, кричат эти мужики.

Их пытаются урезонить, разъясняя, что обещание своё Пётр Алексеевич — президент выполнил: передал свои предприятия в траст, и с него, таким образом, и взятки гладки. Но слово «траст» людей в камуфляже не успокаивает. Может, они не понимают, что такое «передал в траст», а скорее всего, просто дано им задание поднять эту тему, невзирая на детали, вот они и подымают.

Так что шум, гвалт... Украина, одним словом.

А если добавить к этому, по моему мнению, запланированному борделю ещё деяния различных преступных лиц, убивших Вороненкова, покушавшихся на Мосийчука, убивших Шеремета и Окуеву, то получим густого Гоголя-Яновского, где мелькают руки-ноги-туловища из «Страшной мести», «Вия» и иных кошмардесков и арабесков.

Я бы резюмировал все эти крики у предприятий конфетной промышленности на границах с Польшей и у Верховной рады, крики вокруг палаток и крики в Верховной раде как одну задуманную всеукраинскую симфонию, цель которой такая же, какая была у пресловутых библейских иерихонских труб, — свалить стены и башни Киева и поставить в нём, в беззащитном и безбашенном, новую власть. Кто там будет новым Порошенко, кто Аваковым, уже, видимо, всё раскалькулировали.

Я хочу сказать, что все эти одновременные вспышки активности, которые я перечислил, есть фронты массированного наступления, имеющего целью смену власти на Украине. А не просто украинский гоголевский бордель, как нам кажется из России.

У нас, русских, если мы за осуществление таких дел берёмся, всё получается мрачнее, а вот у них — с чертовщинкой, с дьявольщинкой, со стенкой на стенку. Но без грузина не обошлись всё же...