Названы преступления, в которых обвиняют задержанных в Саудовской Аравии

Задержанных властями Саудовской Аравии членов королевской семьи, а также десятков чиновников и бизнесменов, среди которых действующие и бывшие министры, обвиняют в отмывании денег, злоупотреблении властью, взяточничестве, растрате и других преступлениях. Об этом агентству Reuters рассказал высокопоставленный чиновник королевства.

В частности, против владельца инвестиционной компании ​Kingdom Holding, племянника короля Саудовской Аравии, миллиардера аль-Валида ибн Талала выдвинуты обвинения в отмывании денег, взяточничестве и вымогательстве денег у чиновников.

Уволенный с поста главы Министерства национальной гвардии принц Митаб бен Абдалла обвиняется в растрате, найме «мертвых душ», передаче госконтрактов собственным компаниям, среди которых называют сделку на $10 млрд на поставку раций и бронежилетов.

Бывший министр финансов Ибрагим аль-Ассаф, член правления национальной нефтяной компании Saudi Aramco, обвиняется в растрате при расширении Великой мечети Мекки. Кроме того, его подозревают в использовании служебного положения и конфиденциальной информации при осуществлении сделок с землей, пишет РБК.

Бывший губернатор Эр-Рияда принц Турки ибн Абдулла, по мнению властей, тоже снабжал контрактами собственные компании, а также допустил злоупотребления при строительстве метро.

Король Саудовской Аравии Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд издал указ по борьбе с коррупцией, заявив, что намерен полностью покончить со злоупотреблениями во властных структурах страны.