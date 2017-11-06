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Названы преступления, в которых обвиняют задержанных в Саудовской Аравии

16:40 6.11.2017
Флаг Саудовской Аравии. Фото с сайта fanpop.com
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Задержанных властями Саудовской Аравии членов королевской семьи, а также десятков чиновников и бизнесменов, среди которых действующие и бывшие министры, обвиняют в отмывании денег, злоупотреблении властью, взяточничестве, растрате и других преступлениях. Об этом агентству Reuters рассказал высокопоставленный чиновник королевства.

В частности, против владельца инвестиционной компании ​Kingdom Holding, племянника короля Саудовской Аравии, миллиардера аль-Валида ибн Талала выдвинуты обвинения в отмывании денег, взяточничестве и вымогательстве денег у чиновников.

Уволенный с поста главы Министерства национальной гвардии принц Митаб бен Абдалла обвиняется в растрате, найме «мертвых душ», передаче госконтрактов собственным компаниям, среди которых называют сделку на $10 млрд на поставку раций и бронежилетов.

Бывший министр финансов Ибрагим аль-Ассаф, член правления национальной нефтяной компании Saudi Aramco, обвиняется в растрате при расширении Великой мечети Мекки. Кроме того, его подозревают в использовании служебного положения и конфиденциальной информации при осуществлении сделок с землей, пишет РБК.

Бывший губернатор Эр-Рияда принц Турки ибн Абдулла, по мнению властей, тоже снабжал контрактами собственные компании, а также допустил злоупотребления при строительстве метро.

Король Саудовской Аравии Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд издал указ по борьбе с коррупцией, заявив, что намерен полностью покончить со злоупотреблениями во властных структурах страны.

Темы: Саудовская Аравия, Борьба с коррупцией в мире
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Комментарии читателей
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06.11.2017, 20:36
Гость: mesozoic_2

У саудитов андроповский сценарий: борьба с коррупцией для устранения противников приватизации национальной нефтяной компании, замена элиты.
06.11.2017, 20:24
Гость: хазарин

Коррупция здесь не причем.Это заговор.Думаю, исламские протестанты валят ваххабитов.Вот и вертолет "упал". А одного принца при аресте пристрелили.
06.11.2017, 20:06
Гость: да-да

А,болтали что ,богатые .. миллиардеры взяток не берут ,ведь у них все есть..зачем им ?!
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