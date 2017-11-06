Суд Бельгии освободил экс-главу Каталонии и четверых его соратников

Бельгийский суд освободил бывшего главу Каталонии Карлеса Пучдемона и четверых его соратников с определенными условиями.

Слушание длилось более 10 часов. Пучдемона и бывших членов каталонского правительства освободили до вынесения решения об исполнении европейского ордера на арест, который выдала Испания.

Всем пятерым запрещается покидать Бельгию без разрешения судьи. Также в течение 15 дней они должны будут явиться в суд, сообщают "Вести".

Ранее экс-глава Каталонии и четверо его соратников сдались правоохранителям Бельгии.

В минувшую пятницу Национальная судебная коллегия пиренейского королевства постановила выдать ордер на арест Карлеса Пучдемона и четырех бывших членов правительства автономии, находящихся в Бельгии. Ранее суд уже принял решение заключить под стражу восьмерых бывших руководителей департаментов Каталонии, в том числе Ориола Жункераса – бывшего заместителя главы автономии. Прокуратура Испании обвиняет их в растратах, бунте и мятеже.

Сам экс-глава Каталонии заявил, что не пытается уйти от правосудия. А команда Пучдемона уже назвала обвинения, выдвинутые против нее, политически мотивированными и необоснованными, а возможное наказание (30 лет лишения свободы) – чрезмерным.