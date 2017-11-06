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Суд Бельгии освободил экс-главу Каталонии и четверых его соратников

12:08 6.11.2017
Карлес Пучдемон. Фото с сайта wikimedia.org
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Бельгийский суд освободил бывшего главу Каталонии Карлеса Пучдемона и четверых его соратников с определенными условиями. 

Слушание длилось более 10 часов. Пучдемона и бывших членов каталонского правительства освободили до вынесения решения об исполнении европейского ордера на арест, который выдала Испания.

Всем пятерым запрещается покидать Бельгию без разрешения судьи. Также в течение 15 дней они должны будут явиться в суд, сообщают "Вести".

Ранее экс-глава Каталонии и четверо его соратников сдались правоохранителям Бельгии.

В минувшую пятницу Национальная судебная коллегия пиренейского королевства постановила выдать ордер на арест Карлеса Пучдемона и четырех бывших членов правительства автономии, находящихся в Бельгии. Ранее суд уже принял решение заключить под стражу восьмерых бывших руководителей департаментов Каталонии, в том числе Ориола Жункераса – бывшего заместителя главы автономии. Прокуратура Испании обвиняет их в растратах, бунте и мятеже.

Сам экс-глава Каталонии заявил, что не пытается уйти от правосудия. А команда Пучдемона уже назвала обвинения, выдвинутые против нее, политически мотивированными и необоснованными, а возможное наказание (30 лет лишения свободы) – чрезмерным.

Темы: Бельгия, Испания
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Комментарии читателей
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06.11.2017, 17:17
Гость: Прохожий

Понять, простить и отпустить.
06.11.2017, 15:58
Гость: интересуюся

Мятежники считаю наказание в 30 лет тюрьмы -ЧРЕЗМЕРНЫМ.
А сколько надо???
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