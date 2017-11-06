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ВСУ обстреляли Донецкую фильтровальную станцию: поврежден хлоропровод

09:30 6.11.2017
Фото с сайта politikus.ru
Фото с сайта politikus.ru
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Украинские силовики обстреляли Донецкую фильтровальную станцию.

Сотрудники зафиксировали повреждение резервного хлоропровода. Об этом сообщили в пресс-службе коммунального предприятия «Вода Донбасса».

«5 ноября обнаружено попадание боеприпасов в резервную нитку эстакады хлоропровода. Осколки повредили резервный хлоропровод, но существует огромная опасность попадания в действующий. Результаты утечки жидкого хлора будут катастрофическими, – говорится в сообщении.

Донецкая фильтровальная станция – важнейший объект жизнеобеспечения, обеспечивающий питьевой водой жителей Авдеевки, части Донецка (Куйбышевский, Кировский, Петровский водопроводные узлы), а также Ясиноватой и населенных пунктов Ясиноватского района.

Темы: Украина, Ситуация на Украине
Источник: Накануне.RU
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Комментарии читателей
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06.11.2017, 12:55
Гость: gvozd

это надо приравнивать к применению химического оружия, чем по сути и является.
после чего начинать демократические бомбежки.
06.11.2017, 12:47
Гость: Рубен

Полпакета града 20 снарядов ВСУ вывалила на фильтровальную станцию. Все что умеют.
06.11.2017, 12:44
Гость: Минск рулит

Хохлы безнаказанно долбили город 40 минут, прежде чем пришло разрешение войскам ДНР ответить. Минск так сказать, приказ не поддаваться . Согласовывали, до верха и обратно. Все прикрывали ж.... И только потом разрешили ответить. Просто избиение , и всем по....
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