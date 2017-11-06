ВСУ обстреляли Донецкую фильтровальную станцию: поврежден хлоропровод

Украинские силовики обстреляли Донецкую фильтровальную станцию.

Сотрудники зафиксировали повреждение резервного хлоропровода. Об этом сообщили в пресс-службе коммунального предприятия «Вода Донбасса».

«5 ноября обнаружено попадание боеприпасов в резервную нитку эстакады хлоропровода. Осколки повредили резервный хлоропровод, но существует огромная опасность попадания в действующий. Результаты утечки жидкого хлора будут катастрофическими, – говорится в сообщении.

Донецкая фильтровальная станция – важнейший объект жизнеобеспечения, обеспечивающий питьевой водой жителей Авдеевки, части Донецка (Куйбышевский, Кировский, Петровский водопроводные узлы), а также Ясиноватой и населенных пунктов Ясиноватского района.