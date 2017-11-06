Бывший военнослужащий расстрелял прихожан баптистской церкви в Техасе

Бывший военнослужащий ВВС США Девин Келли устроил стрельбу в баптистской церкви города Сазерленд-Спрингс в штате Техас. В результате погибли 26 человек и пострадали около 20.

Келли пришел в церковь во время воскресной службы, около 10:30 по местному времени. На службе находилось около 50 человек. По словам очевидцев, это был молодой человек старше 20 лет на вид. Он начал стрелять на подходах к церкви, а один из местных жителей открыл ответный огонь. Стрелка позднее нашли мертвым в собственном автомобиле.

Представители власти пока не готовы расценивать случившееся как террористический акт. Келли не был замечен в связях с террористическими группировками, сообщает "Интерфакс".

По данным телеканала CBS, Девин Келли родился 21 февраля 1991 года. Как сообщило агентство Associated Press, некоторое время он был пилотом. Он "занимался обеспечением готовности тыла на воздушной базе Холломан, Нью-Мексико с 2010 года до его увольнения". В 2012 году военный трибунал осудил его за нападение на жену и ребенка. Кроме того, в 2014 году он был уволен по дисциплинарным причинам и находился под арестом 12 месяцев.

За ситуацией следит президент США Дональд Трамп, который сейчас находится с визитом в Японии. Он назвал стрельбу "дьявольским поступком" и выразил соболезнования семьям погибших.