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Власти Эстонии объявили о задержании «агента ФСБ»

16:27 7.11.2017
Фото с сайта wikimedia.org
Фото с сайта wikimedia.org
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Прокуратура Эстонии объявила о задержании гражданина России, подозреваемого в работе на ФСБ и подготовке киберпреступления против госучреждений, пишет Postimees.

Россиянин был задержан Полицией безопасности (КаПо) на Нарвском пограничном пункте, когда он направлялся из Эстонии в РФ.

6 ноября Харьюский уездный суд по ходатайству санкционировал его арест. Россиянина подозревают в «ненасильственных действиях, направленных против Эстонской республики» и «подготовке компьютерного преступления». Первое обвинение предполагает наказание в виде лишения свободы на срок от двух до пятнадцати лет, второе — штраф или лишение свободы на срок до двух лет.

Руководящая расследованием госпрокурор Инна Омблер заявила, «что удалось избежать серьезного ущерба», добавив, что пока не может раскрыть другие подробности дела.

В 2015 году бывший офицер МВД Эстонии Алексей Дрессен, осужденный за шпионаж в пользу России, был обменян на гражданина Эстонии Эстона Кохвера, приговоренного российским судом к длительному тюремному сроку за шпионаж. Кохвер свою вину категорически отрицал. Полиция безопасности Эстонии (КаПо) утверждала, что Кохвер был захвачен вооруженными людьми на эстонской территории и вывезен в Россию.

Темы: Эстония, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ)
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Комментарии читателей
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07.11.2017, 19:00
Гость: Это правильно

Вы же американские хлопы и сами не имеете права что-либо решать.
07.11.2017, 19:00
Гость: ???

Надеюсь агент был в длинном черном кожаном плаще, двумя кинжалами за поясом и с удостоверением агента ФСБ?
07.11.2017, 17:38
Гость: охотник за бакланами

Передать агента ФСБ , американскому правосудию пусть ,решают куда его .
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