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Участники акции протеста в Киеве установили памятник жертвам майдана

21:45 7.11.2017
© KM.RU, Алексей Белкин
© KM.RU, Алексей Белкин
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На площади Конституции в Киеве митингующие установили памятник погибшим в ходе событий, произошедших в феврале 2014 года.

Монумент, размер которого составляет около полутора метров, выполнен из камня. На нем закреплена мемориальная табличка.

«Мы торжественно открываем символ «Небесной сотни», символ нашей борьбы с властью», - цитирует РИА «Новости» одного из протестующих. На открытии памятника присутствовал бывший губернатор Одесской области и лидер партии «Рух новых сил» Михаил Саакашвили.

Митинг в Киеве продолжается с 17 октября. В настоящее время в нем принимают участие около тысячи человек. Они требуют изменения законодательства о выборах, отмены депутатской неприкосновенности и создания антикоррупционного суда. Президент Украины Петр Порошенко ранее заподозрил в митингующих в жажде беспорядков и крови, а не перемен.
 

Темы: Киев, Украина, Акции протеста и демонстрации в мире, Общественно-политическая жизнь за рубежом, Ситуация на Украине, Михаил Саакашвили
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