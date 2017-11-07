На Украине неизвестные залили цементом Вечный огонь

В киевском Парке Славы неизвестные вандалы погасили Вечный огонь, залив его цементом. На месте инцидента они оставили ведра с остатками раствора, передает Эспрессо.tv.

Правоохранителям о произошедшем сообщил прохожий. В настоящее время проводится работа по установлению всех обстоятельств инцидента.

Замглавы горадминистрации Киева Алексей Резников назвал случившееся позорным примером неуважения к истории и памяти героев. Он выразил уверенность в том, что вандалы будут установлены и понесут заслуженное наказание, сообщает «Интерфакс».

Глава МИД России Сергей Лавров охарактеризовал произошедшее в Киеве как «неприемлемое кощунство, которое идет против всех европейских ценностей, против тех принципов, которые лежат в основе ООН», передает ТАСС. Он добавил, что на Украине подобные случаи сегодня – не редкость.

