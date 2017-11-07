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На Украине неизвестные залили цементом Вечный огонь

18:00 7.11.2017
Фото с сайта espreso.tv
Фото с сайта espreso.tv
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В киевском Парке Славы неизвестные вандалы погасили Вечный огонь, залив его цементом. На месте инцидента они оставили ведра с остатками раствора, передает Эспрессо.tv.

Правоохранителям о произошедшем сообщил прохожий. В настоящее время проводится работа по установлению всех обстоятельств инцидента.

Замглавы горадминистрации Киева Алексей Резников назвал случившееся позорным примером неуважения к истории и памяти героев. Он выразил уверенность в том, что вандалы будут установлены и понесут заслуженное наказание, сообщает «Интерфакс».

Глава МИД России Сергей Лавров охарактеризовал произошедшее в Киеве как «неприемлемое кощунство, которое идет против всех европейских ценностей, против тех принципов, которые лежат в основе ООН», передает ТАСС. Он добавил, что на Украине подобные случаи сегодня – не редкость.
 

Темы: Россия, Киев, Сергей Лавров, Украина, Память о Великой Отечественной войне, Министерство иностранных дел РФ
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Комментарии читателей
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07.11.2017, 22:16
Гость: Для Путину

Да они монголо-татарское иго хлебом-солью встречали. Просто форменные звери, чесслово.
07.11.2017, 21:11
Гость: Илья

Эти дырявые петуши могут воевать только с памятниками, женщинами, детьми и стариками. И то - издали и подло.
07.11.2017, 20:23
Гость: А сколько бетона на мавзолей уйдёт?

Залили ,чтоб женщины в будущем не продавали своих детей ни за 3 млн ихтамнетовских,ни за 100 тыс. российских.
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