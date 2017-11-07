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Внедорожник врезался в стену австралийской школы

09:55 7.11.2017
Фото с сайта globallookpress.com
Фото с сайта globallookpress.com
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В пригороде Сиднея внедорожник врезался в стену школы, пробил ее и въехал в класс, где проходил урок. В результате пострадали пятеро детей, двое из которых впоследствии умерли в больнице.

Автомобиль Toyota Kluger врезался в школу в Гринакре около 9:45 утра 7 ноября по местному времени (1:45 ночи по Москве). В этот момент в классе находились 24 ученика.

По информации ABC, за рулем машины была 52-летняя женщина, которая привезла ребенка в школу, она не пострадала. Исполняющий обязанности начальника полиции штата Новый Южный Уэльс Стюарт Смит заявил, что не считает случившееся результатом «намеренных действий» водителя. Почему машина врезалась в школу, не сообщается.

Двоим умершим в результате столкновения мальчикам было по восемь лет. Помимо еще трех госпитализированных учеников 17 школьников врачи осмотрели на месте и отпустили.

Темы: Австралия, Происшествия
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Комментарии читателей
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07.11.2017, 12:04
Гость: Гм...

Школа картонная или фанерная? Поэтому неудивительно, что, например, в США доска, влекомая вихрем торнадо, пробивает насквозь стену американского дома и убивает людей, находящихся в доме.
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