Внедорожник врезался в стену австралийской школы

В пригороде Сиднея внедорожник врезался в стену школы, пробил ее и въехал в класс, где проходил урок. В результате пострадали пятеро детей, двое из которых впоследствии умерли в больнице.

Автомобиль Toyota Kluger врезался в школу в Гринакре около 9:45 утра 7 ноября по местному времени (1:45 ночи по Москве). В этот момент в классе находились 24 ученика.

По информации ABC, за рулем машины была 52-летняя женщина, которая привезла ребенка в школу, она не пострадала. Исполняющий обязанности начальника полиции штата Новый Южный Уэльс Стюарт Смит заявил, что не считает случившееся результатом «намеренных действий» водителя. Почему машина врезалась в школу, не сообщается.

UPDATE: Two children have tragically died after a car crash incident at Banksia Rd Public School this morning. https://t.co/N6WBV2oko0 pic.twitter.com/myuASujXkB

Двоим умершим в результате столкновения мальчикам было по восемь лет. Помимо еще трех госпитализированных учеников 17 школьников врачи осмотрели на месте и отпустили.

Car involved in the Banksia Rd Primary School accident has just been removed from the classroom @9NewsSyd pic.twitter.com/BlrhcujKdK

— Laura Tunstall (@LauraTunstall9) 7 ноября 2017 г.