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Украина прекратила водоснабжение Луганской народной республики

12:08 7.11.2017
Фото с сайта Pixabay.com
Фото с сайта Pixabay.com

Украинское предпритие «Луганское энергетическое объединение» обесточило Петровскую насосную станцию, которая обеспечивает водой жителей Луганской народной республики. Об этом сообщается на странице предприятия в Facebook.

Как говорится в сообщении, причиной отключения является долг Попаснянского водоканала за электроэнергию. Долг составляет порядка 5,8 миллионов долларов. «При этом долг сформировался из-за долгов ЛНР, ибо 90 процентов воды, добываемой водоканалом, поставляется на неконтролируемую территорию», - отмечают в украинской компании.

Кроме того, задложенность за электроэнергию также является причиной обесточивания Сватовского и Кременского водоканалов.

В свою очередь в ЛНР заявили об отсутствии долгов за водоснабжение перед Украиной. Представители республики предположили, что у Попаснянского водоканала есть долг перед украинским предприятием, но конкретно ЛНР не имеет к этому никакого отношения.

В мае Украина также из-за долгов прекращала водоснабжение территории Луганской народной республики через Попаснянский водоканал. В некоторых населенных пунктах власти республики были вынуждены ввести режим чрезвычайной ситуации.

Темы: Украина, Ситуация на Украине
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Комментарии читателей
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07.11.2017, 18:01
Гость: Огненный

Украинец, зачем ты сидишь на российских сайтах?

Я надеюсь что и нам и детям и внукам за Крым воздастся - что уберегли 2 миллиона человек от нацистов. за это обязано воздастся.
07.11.2017, 17:08
Гость: Никон

Коммунизм - окончился и чего хохлы 3 года - коммунизм в этой дыре Луганде, строили?
07.11.2017, 16:53
Гость: Статсу

а ты проспал, что ль??? Деванные войска не должны спасть. Спите спокойно Укрейна
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