Украина прекратила водоснабжение Луганской народной республики

Украинское предпритие «Луганское энергетическое объединение» обесточило Петровскую насосную станцию, которая обеспечивает водой жителей Луганской народной республики. Об этом сообщается на странице предприятия в Facebook.

Как говорится в сообщении, причиной отключения является долг Попаснянского водоканала за электроэнергию. Долг составляет порядка 5,8 миллионов долларов. «При этом долг сформировался из-за долгов ЛНР, ибо 90 процентов воды, добываемой водоканалом, поставляется на неконтролируемую территорию», - отмечают в украинской компании.

Кроме того, задложенность за электроэнергию также является причиной обесточивания Сватовского и Кременского водоканалов.

В свою очередь в ЛНР заявили об отсутствии долгов за водоснабжение перед Украиной. Представители республики предположили, что у Попаснянского водоканала есть долг перед украинским предприятием, но конкретно ЛНР не имеет к этому никакого отношения.

В мае Украина также из-за долгов прекращала водоснабжение территории Луганской народной республики через Попаснянский водоканал. В некоторых населенных пунктах власти республики были вынуждены ввести режим чрезвычайной ситуации.