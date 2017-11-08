Президент США Дональд Трамп призвал к полной изоляции Северной Кореи. Соответствующее заявление он сделал во время выступления в парламенте Южной Кореи, трансляцию которого вел телеканал CNN.

Трамп заявил, что все «ответственные страны» должны объединить усилия, чтобы изолировать КНДР. Он также призвал Россию и Китай разорвать все экономические связи и дипломатические отношения с Пхеньяном.

«Я говорю от лица всех цивилизованных стран, когда говорю Северной Корее: не недооценивайте нас, не испытывайте нас. Мы будем защищать нашу общую безопасность, наше общее процветание и священную свободу», - заявил Трамп, добавив, что не позволит угродать городам США разрушением.

Ранее глава Белого дома США заявил, что эра «стратегического терпения по отношению к КНДР» закончилась. «Посмотрите, что случилось за 25 лет мягких переговоров. Посмотрите, где мы теперь», - подчеркнул он.

Отношения Вашингтона и Пхеньяна обострились после прошедших в Северной Корее испытаний ядерного оружия и баллистических ракет. Стороны обменялись резкими угрозами. В частности, Трамп пообещал разобраться с лидером КНДР Ким Чен Ыном, которого он презрительно назвал «коротышкой с ракетой». В ответ Северная Корея пригрозила нанести в неожиданный момент «невообразимый удар» по американской территории.