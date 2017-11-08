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Трамп призвал к полной изоляции Северной Кореи

10:01 8.11.2017
Дональд Трамп. Фото с офстраницы в Facebook
Дональд Трамп. Фото с офстраницы в Facebook
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Президент США Дональд Трамп призвал к полной изоляции Северной Кореи. Соответствующее заявление он сделал во время выступления в парламенте Южной Кореи, трансляцию которого вел телеканал CNN.

Трамп заявил, что все «ответственные страны» должны объединить усилия, чтобы изолировать КНДР. Он также призвал Россию и Китай разорвать все экономические связи и дипломатические отношения с Пхеньяном.

«Я говорю от лица всех цивилизованных стран, когда говорю Северной Корее: не недооценивайте нас, не испытывайте нас. Мы будем защищать нашу общую безопасность, наше общее процветание и священную свободу», - заявил Трамп, добавив, что не позволит угродать городам США разрушением.

Ранее глава Белого дома США заявил, что эра «стратегического терпения по отношению к КНДР» закончилась. «Посмотрите, что случилось за 25 лет мягких переговоров. Посмотрите, где мы теперь», - подчеркнул он.

Отношения Вашингтона и Пхеньяна обострились после прошедших в Северной Корее испытаний ядерного оружия и баллистических ракет. Стороны обменялись резкими угрозами. В частности, Трамп пообещал разобраться с лидером КНДР Ким Чен Ыном, которого он презрительно назвал «коротышкой с ракетой». В ответ Северная Корея пригрозила нанести в неожиданный момент «невообразимый удар» по американской территории.

Темы: Дональд Трамп, Северная Корея, США, Конфликт на Корейском полуострове
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Комментарии читателей
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08.11.2017, 15:30
Гость: К Президенту Д.Трампу

Я голосовал за президента Дональда Трампа, но сегодня я не согласен с его решением. Если ты сильный и знаешь об этом, зачем давить слабого ?
Не лучше ль найти пути к примерению и помощи этому слабому ?
Северная Корея - в беде ! Ее народ оболванен коммунистической идеологией и пропагандой. В стране культ личности. Здесь нужно быть очень аккуратным и использовать мягкую силу дипломатии и переговоров, а не изоляции. Нужно быть умнее. А президент США Дональд Трамп - очень неглупый человек. Просто неопытный. Но это дело времени. Ему нужна помощь. Северная Корея согласна стать Южной, но только неофициально.
Потому, что открыто признать полный провал в идеологической борьбе - никто не захочет. Поэтому нужны три этапа трансформации разделенных государств в одну единую страну.
Переговоры должны вестись между Южной Кореей и Северной ,вместе с представителями США, России,Китая и Японии. Но эти переговоры не должны быть публичными. Без прессы !!!!
На этих переговорах могли бы быть рассмотрены взаимные гарантии обязательств двух сторон при полном их соблюдении КНДР и Сеулом для поэтапного воссоединения. Гаранты - США, Россия, Китай и Япония - могли бы поддерживать поэтапное 5 летнее восстановление единого управления и стабилизации в регионе. Вполне могла бы подойти схема двухфедерального парламента с равным колличеством голосов при едином руководстве Севера и Юга. Любые спорные вопросы глав федераций могли бы рассматриваться сначала в закрытом режиме, а затем на публичное рассмотрение.
08.11.2017, 13:06
Гость: Олле

Чен Ын призвал к полной изоляции США. Соответствующее заявление он сделал во время выступления в парламенте Сев. Кореи, трансляцию которого вел телеканал:)
08.11.2017, 12:02
Гость: К изоляции

КНДР России не надо присоединятся, с таким отношением США к России, как они еще не заявили что сама Россия должна присоединится к санкциям против России, мало кто бы удивился.
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