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Конституционный суд Германии распорядился добавить в документы третий пол

14:30 8.11.2017
Фото с сайта wikimedia.org
Фото с сайта wikimedia.org
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В свидетельствах о рождении, выданных в Германии, появится третий пол. Разработать соответствующие поправки в законодательство обязал парламент Федеральный конституционный суд. Об этом пишет Deutsche Welle.

Поправки, вводящие третий вариант в графе «пол» в свидетельствах о рождении, должны быть разработаны до конца 2018 года, говорится в решении суда, оглашенном 8 ноября.

Третьим вариантом пола может стать «интерсекс», «разный» или другое «позитивное определение пола», постановил суд.

Решение было вынесено по иску интерсекс-человека, который хотел сменить указанный в свидетельстве о рождении женский пол на «интерсекс» или «разный», но, по действующему законодательству, не мог это сделать. Иск ранее отклонили несколько судов низших инстанций.

С 2013 года в Германии действует закон, разрешающий оставлять незаполненной графу «пол» в свидетельствах о рождении. Третий вариант пола в документах ранее предусмотрен не был.

В ФРГ, по приблизительным данным, проживают около 80 тысяч интерсекс-людей, половые органы которых развиваются не так, как можно было бы ожидать, и которых из-за этого нельзя в полной мере отнести к женскому или мужскому полу.

Темы: Германия, Законотворческая деятельность в России
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Комментарии читателей
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08.11.2017, 20:04
Гость: писарь

Мужчина - ОН (в английском - НЕ), хенщина - ОНА (в английском - SHE). А как тогда именовать "третий пол"? Оно (IT)? И кстати напомню, что английское "it" чаше всего используется для указания на принадлежность объекта к неодушевленным предметам!
08.11.2017, 19:53
Гость: Вопросик

А это кто третий? Неужели амёба? "Поздравляю" немцев.
08.11.2017, 19:06
Гость: В СССР секса не было и самолёты не разбивались

Будучи учеником старших классов,приобрёл затасканную книгу:"Судебная медицина",года этак 1947 только лишь с познавательной целью .Мне,любителю фантастики и приключений,знакомому со многими произведениями,в т.ч. Беляева: «Голова профессора Доуэля» открылась тайна,про которую никто в жизни даже не намекал(кто помнит,то и секса в СССР не было,он безжалостно вырезался цензурой.Это было в год смерти Шукшина 1974),что наряду с мужчинами и женщинами существует промежуточный человек с признаками мужчины и женщины -гермофродитом он назывлся уже по версии 1947года.А еще ранее будучи дошкольником,мы пацаны играли в самодельные танки из кирпичей с песчаной башней(ух какая страшная боль,когда палец попадает между двумя кирпичами!Всю ночь палец держал в банке с холодной водой ),а рядышком наш ровесник играл в куклы.Это было уже не физиология,это из области психологии.А кто читал С.Долецкого,где он описывает сиамских близнецов,рожденных в СССР,но нигде не офишируемых?Запомнилось ещё его описание своего первого опыта молодого хирурга,весь курьёз которго состоял в восстановлении девственности(что под Новый год не бывает!).Я это к чему?Про боль помню,про мальчика с женской психикой помню,даже про курьез помню,но не припоминаю,чтоб у нас пропогандировались странности человеческих отклонений.Так же и в Европе,пока не прорвало.
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