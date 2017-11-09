Друзья Украины топят «Северный поток-2»

Еврокомиссия одобрила поправки, которые ставят российскую «трубу» под угрозу



Фото с сайта gazprom.ru

Еврокомиссия заявила о том, что не видит необходимости в строительстве газопровода «Северный поток-2». Об этом говорится в материалах к поправкам в Газовую директиву ЕС, которые комиссия согласовала 8 ноября.

Эти поправки должны распространить внутренние правила энергетического рынка на морские газопроводы. Для того, чтобы изменения вступили в силу, их должны одобрить Совет стран ЕС и Европарламент.

«В совокупности с уже имеющейся инфраструктурой по импорту газа и ростом конкурентоспособности поставок сжиженного природного газа, Комиссия не видит необходимости в строительстве такой системы, как «Северный поток-2», — говорится в сообщении. Евросоюз также будет настаивать на сохранении транзита российского газа через Украину.

Несмотря на это, в материалах ЕК также сказано, что поправки не направлены против «Северного потока-2». «Предложение касается всех газопроводов, идущих в и из третьих стран, оно не нацелено на предотвращение строительства каких-либо новых газопроводов», — сказано в документе.

Однако фактически внесение поправок в Газовую директиву позволит применить Третий энергопакет ЕС к российскому проекту «Северный поток-2». Сейчас газопровод не подпадает под европейское законодательство, так как проходит по дну моря, и разрешение на его прокладку должны давать правительства стран, через воды которых он пролегает.

В последние месяцы в Евросоюзе активизировались усилия по противодействию «Северному потоку-2». Несмотря на то, что в начале октября еврокомиссар по конкуренции Маргарет Вестагер признала, что у ЕС нет правовых оснований для блокирования или приостановки строительства Nord Stream, уже через несколько дней инсайдеры сообщили, что в Еврокомиссии собираются изменить внутреннее законодательство, чтобы подвести газопровод под Третий энергопакет. И хотя это не означает прекращения строительства, такое решение несет определенные трудности.

7 ноября официальный представитель Еврокомиссии Маргаритис Схинас подтвердил информацию, которая ранее появилась в СМИ.

«Ожидается, что Еврокомиссия примет меры, по которым все газовые трубопроводы, входящие на европейский международный газовый рынок, должны будут соответствовать правилам ЕС», — заявил Схинас. Он добавил, что эта задача была одним из приоритетов, которые глава ЕК Жан-Клод Юнкер определил еще в сентябре.

«Это предложение станет гарантией того, чтобы все главные газопроводы, входящие на территорию ЕС, соответствовали правилам Евросоюза, функционировали на таком же уровне транспарентности и были доступны другим операторам», — сообщил Схинас.

Помимо России, поправки должны затронуть газопроводы, которые входят на территорию ЕС из Норвегии, Алжира, Ливии, Туниса, Марокко.

Проблема в том, что таким образом Евросоюз фактически распространит свое законодательство на территорию стран, откуда газопроводы берут свое начало. Как сообщил ТАСС европейский дипломатический источник, ЕК хочет включить положения Третьего энергопакета в межправительственное соглашение с Россией, в том числе юридические обязательства оператора прокачивать газ независимых от «Газпрома» производителей.

Правда, у Еврокомиссии до сих пор нет мандата для обсуждения с Москвой вопросов о строительстве «Северного потока-2», и в октябре юридическая служба ЕС пришла к выводу, что оснований для таких переговоров нет. Против этого шага выступила и Германия, которая является одним из главных бенефициаров проекта. Ангела Меркель на заседании Еврокомиссии прямо попросила коллег не лезть в юридические дебри. Тем не менее, противники проекта не намерены сдаваться.

В этом отношении интересна публикация в «Украинской правде», в которой авторы описывают механизм лоббирования против «Северного потока-2». Украина, как один из главных противников проекта, наряду с Польшей и странами Балтии, тратила десятки тысяч долларов на соответствующую агитацию.

Это неудивительно, ведь, как недавно заявила посол США на Украине Мари Йованович, после введения трубопровода в эксплуатацию, страна потеряет до 3% ВВП в год или более двух миллиардов долларов из-за снижения транзита газа.

Как пишет «Украинская правда», «Нафтогаз» уже три года подряд выплачивает лоббистам в ЕС по 25 тысяч долларов, но это лишь малая часть государственных расходов по проведению «антипотоковой» кампании. Еще в 2015 году «Нафтогаз» открыл офис в Брюсселе, чтобы проще было доносить свои позиции до европейского руководства. Помогает им в этом бельгийская компания CabinetDN, которая взяла в субподрядчики американских лоббистов ValueBridge и Fair Energy.

Только в марте 2017 за организацию встреч с политиками и представителями медиа американские лоббисты получили около 64 тысяч долларов. Сколько украинские власти платят самой Cabinet DN неизвестно.

Однако в марте 2016 «Нафтогаз» проводил тендер на «оказание международных коммуникационных услуг» по «защите позиции Украины в связи со строительством «Северного потока-2» на сумму в 20 миллионов гривен, то есть 750 тысяч долларов США. Среди обязанностей лоббистов: встречи «один на один с представителями партий США», «участие в конференциях и событиях в США», «интервью с международными медиа, базирующимися в США» и так далее.

Украинские журналисты, после изучения деятельности Cabinet DN, пришли к выводу, что государственные деньги тратятся неэффективно, и противостоять «Северному потоку-2» можно лучше. Но и без украинских лоббистов оппонентов у проекта хватает.

Это не только Польша и Прибалика, но и сами США. Собственно, в последнем санкционном пакете прямо сказано, что Вашингтон продолжит противостоять строительству газопровода, так как он подрывает энергобезопасность Европы и мешает украинским реформам.

Правда, в начале ноября Госдеп разъяснил положения санкционного пакета, уточнив, что они не распространяются на проекты, которые были начаты до 2 августа 2017 года. Таким образом, «Северный поток-2», как и «Турецкий поток» под них не подпадает, и в этом СМИ видят успех уже европейских лоббистов, выступающих за газопроводы.

Заместитель гендиректора Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Алексей Гривач полагает, что если поправки будут приняты, это может заложить мину замедленного действия для самого ЕС.

— На мой взгляд, это правовая агония Еврокомиссии, которая может иметь далеко идущие последствия не только для энергетики, но и вообще для сущности интеграционного проекта в ЕС. Это вопиющая попытка использовать законодательство для проведения дискриминационной политики против интересов европейских компаний, против энергетической безопасности Европы, против здравого смысла и международного права. Я надеюсь, что эта попытка провалится, иначе это будет означать тот самый закат Европы, о котором писали футуристы.

Эксперт-аналитик группы компаний «Финам» Алексей Калачев, напротив, считает, что рано или поздно поправки, за которые ратует Еврокомиссия, будут приняты. Но это не означает, что «Северный поток-2» не может быть запущен в 2019 году, как и планировалось.

— Судя по всему, намерения распространить требования Третьего энергопакета на все газопроводы, включая морские, достаточно серьезны, вопрос прорабатывается и рано или поздно дойдет до стадии принятия. Сроки, правда, могут затянуться — согласования с членами ЕС и бюрократические процедуры потребуют времени.

Но, даже если Еврокомиссия уложится в объявленные сроки — до конца 2018 года — у «Газпрома» еще есть шанс успеть построить «Nord Stream-2», ведь его планировалось пустить к 2019 году. Другое дело — нужно ли «Газпрому» строить этот газопровод, если на него потом все равно распространят Третий энергопакет?

— Чем именно это помешает «Газпрому» в эксплуатации газопровода?

— Суть требований — в разделении функций производителя, поставщика и транспортной системы, а также допуск к последней сторонних поставщиков. Фактически это будет означать передачу построенного газопровода независимой компании, что не устраивает именно «Газпром». А европейским инвесторам, я думаю, такое разделение не помешает участвовать в проекте.

Такое разделение функций проводится во всех странах. Более того, в России в рамках реформы «Газпрома» в конце 90-х — начале нулевых годов предполагалось сделать так же, как с это сделали с РАО ЕЭС: в российской энергосистеме теперь отдельно существуют генерирующие и сбытовые компании, магистральные и распределительные сети — и все работает. Однако газовому монополисту удалось сохранить за собой трубопроводную сеть.

— То есть непреодолимых препятствий для «Северного потока-2» Третий энергопакет не ставит?

— «Газпром» не хочет лишиться своего положения монопольного транзитера газа, хотя доступ к экспортной трубе уже не первый год пытаются получить другие газодобывающие компании — «Роснефть» и «НОВАТЭК». Если Третий энергопакет подтолкнет правительство к реформе «Газпрома», независимые производители только выиграют, а доля России на европейском энергорынке при этом не уменьшится.

В любом случае, возможное изменение условий потребует от «Газпрома» корректировки действий, что может, как минимум, отсрочить реализацию проекта «Nord Stream-2».

Руководитель коммерческого департамента BMS Law Firm Денис Фролов считает, что поправки Еврокомиссии могут привести к падению интереса со стороны инвесторов.

— Еврокомиссия рассмотрит вопрос о расширении понятия интерконнектора. Если поправки будут приняты, то «Газпром» должен будет обеспечить доступ к трубопроводу «третьим сторонам» и выполнить требование о разделении поставщика и транзитера газа. Предполагается, что компания не должна одновременно владеть газопроводами и мощностями по добыче газа.

Пока сложно сказать, будет ли проект принят, так как ему активно сопротивляется Германия — ей не выгоден запрет «Северного потока — 2». Но если поправки будут приняты, это негативно скажется на отношении инвесторов к проекту. Скорее всего, придется привлекать азиатских и российских инвесторов, так как с европейскими возникнут проблемы.