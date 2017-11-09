Александр Роджерс: О том, как англосаксы в своих интересах используют скакуасов

Англосаксы всегда так поступают – используют «союзников», а потом бросают за ненадобностью

История с Иракским Курдистаном показательна и в очередной раз доказывает постоянно повторяемую мной максиму: «Договариваться с англосаксами бесполезно, потому что их слово не стоит бумаги, на которой оно написано».

Годами американцы плотно сидели на ушах курдов (как иракских, так и сирийских и турецких), рассказывая им о скором создании «независимого Курдистана».

Сторонники независимого Курдистана. Фото с сайта fondsk.ru

Этими песнями курдов подбивали выступать против Асада и Эрдогана, этими же песнями их мотивировали воевать против ИГ (группировка, запрещенная в РФ - Прим.ред.). Причём курды прониклись идеей «незалежности» глубоко и упорото – у них даже женщины массово воюют.

В частности, иракских курдов использовали для того, чтобы вытеснить как можно больше «бармалеев» на территорию Сирии, чтобы они там боролись с правительственными войсками Асада. И всё это под непрерывное жужжание американцев о независимом Курдистане.

И вот чуть более месяца назад, когда поставленные задачи по вытеснению бармалеев были в значительной степени решены, иракские курды во главе с Масудом Барзани провели референдум о независимости Иракского Курдистана.

И что? Пиндосы вполне предсказуемо бросили своих вчерашних «союзников». Цинично кинули.

Сразу после референдума (о котором, кстати, в западной прессе почти не вспоминают) власти Ирака (вполне марионеточные и поставленные, между прочим, теми же американцами после вторжения и свержения Саддама Хусейна), принялись жесточайше гнобить «незалежных» курдов.

Первым делом была развёрнута полномасштабная экономическая блокада региона: в частности, запрещены любые финансовые операции, полностью прекращено авиасообщение, перекрыт вывоз нефти и нефтепродуктов (в этой части к блокаде присоединились Иран и Турция, у которых также проблемы со своими курдами).

Иракские войска также взяли под свой контроль город Киркук, выбив из него курдские пешмерга (по противоречивым заявлениям сторон одни говорят, что был бой, другие – что город был оставлен без оказания сопротивления), и два расположенных неподалёку от него крупных нефтяных месторождения.

Теперь иракская армия готовится к маршу на город Ханакин, где расположено ещё одно месторождение нефти.

В ответ на «Как же так, нам же обещали?» госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что Соединённые Штаты референдум не признают и выразил дежурную озабоченность «нарастанием конфронтации».

Как заявил лидер курдов Барзани: «Для нас стало сюрпризом и то, что те, кого в США считают террористами [шиитское народное ополчение], использовали танки Abrams и произведенное в США оружие для атак на Киркук и курдские регионы. Теперь курдский народ задается вопросом, знали ли о планах Багдада в Вашингтоне и почему не предотвратили наступление».

Конечно же, американцы знали о планах Багдада, а не предотвратили потому, что курды оказались одноразовые. Курды просто плохо учили историю, иначе бы знали, что англосаксы всегда, в любой точке планеты так поступают – используют «союзников», а потом бросают за ненадобностью.

И вот уже со стороны курдов раздаются робкие голоса: «Русские, вы же наши союзники, помогите нам!» На что Москва отвечает «Мы уважаем ваш референдум, но территориальную целостность Ирака мы уважаем ещё сильнее». Потому что Москва слезам не верит.

К чему я это всё? У нас тут под боком тоже есть одни сильно «незалежные», которые упорно думают, что США – их «стратегические партнёры и союзники».

Вот только вчера «Вашингтон пост» опубликовала новость, что Госдепартамент США «приостанавливает рассмотрение» вопроса о предоставлении режиму Порошенко летальных вооружений.

Потому что, во-первых, непонятно, кто там будет через неделю в Киеве при власти, а во-вторых, неизвестно, не «сгорит» ли это оружие при очередном пожаре на военном складе (с последующим всплытием где-нибудь в Африке или на Ближнем Востоке) и не своруют ли это оружие очередные «строители из развлекательного центра» в балаклавах.

А я с первого дня, как они начали «воевать с москалями», говорил, что западные аферисты попользуются скакуасами в своих целях, а потом уйдут в туман (например, на туманный Альбион). И останутся маленькие бандеровцы один на один с рассерженным ими русским медведем.

Потому что:

а) никогда не заключайте союзов с англосаксами;

б) никогда не злите русского медведя.