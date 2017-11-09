Конгресс США одобрил финансирование создания ракет средней дальности

Конгресс США согласовал финансирование разработки наземной ракеты средней дальности, пишет РИА Новости.

Соответствующее решение прописано в проекте оборонного бюджета на 2018 год. В документе говорится, что разработка наземной ракеты средней дальности является ответом на «нарушение Россией Договора о ликвидации ракет средней дальности и меньшей дальности (РСМД)». На эти работы выделяется из бюджета 58 миллионов долларов.

Тем самым сенат США разрешает Пентагону разрабатывать такую ракету, что может стать нарушением соглашения РСМД, подписанного в 1987 году и носящего бессрочный характер. Данный договор запрещает сторонам иметь баллистические ракеты наземного базирования и крылатые ракеты с радиусом действия от 500 до 5,5 тысячи километров.

Отмечается, что Россия и США неоднократно обвиняли друг друга в создании систем, которые нарушают договор о РСМД. В МИД России заявляли, что серьезно озабочены тем, что США выдвигают недоказанные аргументы по договору в качестве предлога для принятия ответных мер против Москвы. Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров отмечал, что российское руководство неоднократно подтверждало приверженность обязательствам по РСМД и «каких-либо нарушений с нашей стороны не было».