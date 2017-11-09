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Конгресс США одобрил финансирование создания ракет средней дальности

10:00 9.11.2017
Фото с сайта Pixabay.com
Фото с сайта Pixabay.com
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Конгресс США согласовал финансирование разработки наземной ракеты средней дальности, пишет РИА Новости.

Соответствующее решение прописано в проекте оборонного бюджета на 2018 год. В документе говорится, что разработка наземной ракеты средней дальности является ответом на «нарушение Россией Договора о ликвидации ракет средней дальности и меньшей дальности (РСМД)». На эти работы выделяется из бюджета 58 миллионов долларов.

Тем самым сенат США разрешает Пентагону разрабатывать такую ракету, что может стать нарушением соглашения РСМД, подписанного в 1987 году и носящего бессрочный характер. Данный договор запрещает сторонам иметь баллистические ракеты наземного базирования и крылатые ракеты с радиусом действия от 500 до 5,5 тысячи километров.

Отмечается, что Россия и США неоднократно обвиняли друг друга в создании систем, которые нарушают договор о РСМД. В МИД России заявляли, что серьезно озабочены тем, что США выдвигают недоказанные аргументы по договору в качестве предлога для принятия ответных мер против Москвы. Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров отмечал, что российское руководство неоднократно подтверждало приверженность обязательствам по РСМД и «каких-либо нарушений с нашей стороны не было». 

Темы: США, Отношения России и США, Проблемы обороны и безопасности в мире, Министерство обороны США (Пентагон)
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Комментарии читателей
Оставить комментарий
09.11.2017, 12:42
Гость: ВВВ

Пенсионный фонд выдержит?
09.11.2017, 11:45
Гость: Россиянин

Какие ракеты, когда путин рассказал о страшном генетическом оружии, и которое, кажется, было применено в госдуме.
09.11.2017, 11:33
Гость: МВИ

Амосы приняли решение.Прекрасно,ответ должен быть зеркальным,желательно дешевле и более существенным.
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