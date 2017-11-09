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В ООН предупредили о самом страшном голоде за последние десятилетия

10:45 9.11.2017
Фото с сайта Pixabay.com
Фото с сайта Pixabay.com
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Заместитель генсека ООН по гуманитарным вопросам Марк Лоукок заявил, что в скором времени мировое сообщество может стать свидетелем «самого страшного за последние несколько десятилетий» голода, пишет РИА Новости.

Речь идет о гуманитарной проблеме в Йемене. В этот понедельник командование арабской коалиции объявило о закрытии всех наземных, воздушных и морских портов Йемена после пуска ракеты по Эр-Рияду йеменскими повстанцами-хуситами.

Данное решение объяснено тем, что существующий порядок контроля и позволил хуситам получить баллистические ракеты.

В ООН считают, что если в ближайшее время коалиция под руководством Саудовской Аравии не снимет блокаду и не восстановит поставки гуманитарной помощи в регион, Йемен будет находится перед угрозой голода.

«До тех пор, пока эти меры не будут отменены в Йемене будет голод. Это будет не такой голод, который стоил жизни 250 тысячам человек в Сомали в 2011 году. Это будет самый страшный голод в мире за многие десятилетия, его жертвами могут стать миллионы человек», - заявил Лоукок.

Чтобы ситуация не усугублялась, он предлложил восстановить гуманитарный и коммерческий доступ ко всем морским портам, в особенности для продовольствия, топлива, медицины и других товаров.

Гражданская война в Йемене продолжается с 2014 года и привела к тяжелой гуманитарной ситуации для большей части населения. Арабская коалиция действует в войне на стороне властей Йемена против повстанцев. В ООН ранее выразили обеспокоенность ситуацией с закрытием портов Йемена, которая приводит к блокированию доступа гуманитарной помощи. Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что это приводит к угрозе голода. 

Темы: Йемен, Саудовская Аравия, Организация объединенных наций (ООН)
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Комментарии читателей
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09.11.2017, 11:29
Гость: ни колай

арабские дела, ссылать всех любителей баров туда
09.11.2017, 11:19
Гость: Потерпят

В СССР голодали и пострашней, и никакое мировое сообщество это не волновало.
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