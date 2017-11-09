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В сирийской армии заявили о захвате последнего оплота ИГ* в стране

06:48 9.11.2017
Фото с сайта Pixabay.com
Фото с сайта Pixabay.com
Сюжет: Сирийский кризис

Сирийская армия взяла под полный контроль город Абу-Кемаль, являющийся последним ополотом террористической группировки "Исламское государство"* (запрещена в России) в стране, сообщает РИА Новости со ссылкой на полевого командира армии САР.

По словам военного, армия приступила к прочесыванию города, чтобы очистить его от взрывных устройств и мин, оставленных боевиками. Как отметил представитель сирийской армии, террористы бегут из-за стремительного наступления правительственных войск, а также продвижения союзных сил со стороны Хмеймы в провинции Хомс. По его данным, боевики отступают в направлении деревни Аль-Сукария, переправляясь через реку Евфрат на восточный берег.

Ранее сообщалось, что сирийская армия взяла Абу-Кемаль под огневой контроль. Данный район до этого неоднократно подвергался ударам российской авиации и крылатых ракет Калибр".

За последние два месяца сирийской армии удалось достичь значительного прогресса в освобождении территории страны от террористов. В начале сентября была снята трехлетняя блокада Дейр-эз-Зора, в середине октября правительственные войска взяли под контроль другой важлый опрот ИГ* — город Меядин. Третьего ноября стало известно о полном освобождении Дейр-эз-Зора.

* Террористическая группировка, запрещенная в России.

Темы: Сирия, Исламистские экстремисты и террористы, Сирийский кризис
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Комментарии читателей
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09.11.2017, 12:30
Гость: Остап

А Асад тогда зачем? Пусть иранцы поставят вместо него своего генерал-губернатора, пользы и то больше будет.
09.11.2017, 12:00
Гость: Домой

ещё рановато, надо ещё амеров выгнать из Сирии одним словом взять под полный контроль всю территорию Сирии. Район Идлиба продолжают удерживать ещё Ан Нусровцы, правильные боевики по американски, и Американцев выгнать с захваченной ими территории на границе с Иорданией, да и не вся территория на левом берегу Ефрата взята под контроль правительственными силами.
09.11.2017, 09:57
Гость: Остап

Ну, значит, пора домой.
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