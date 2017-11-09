В сирийской армии заявили о захвате последнего оплота ИГ* в стране

Сирийская армия взяла под полный контроль город Абу-Кемаль, являющийся последним ополотом террористической группировки "Исламское государство"* (запрещена в России) в стране, сообщает РИА Новости со ссылкой на полевого командира армии САР.

По словам военного, армия приступила к прочесыванию города, чтобы очистить его от взрывных устройств и мин, оставленных боевиками. Как отметил представитель сирийской армии, террористы бегут из-за стремительного наступления правительственных войск, а также продвижения союзных сил со стороны Хмеймы в провинции Хомс. По его данным, боевики отступают в направлении деревни Аль-Сукария, переправляясь через реку Евфрат на восточный берег.

Ранее сообщалось, что сирийская армия взяла Абу-Кемаль под огневой контроль. Данный район до этого неоднократно подвергался ударам российской авиации и крылатых ракет Калибр".

За последние два месяца сирийской армии удалось достичь значительного прогресса в освобождении территории страны от террористов. В начале сентября была снята трехлетняя блокада Дейр-эз-Зора, в середине октября правительственные войска взяли под контроль другой важлый опрот ИГ* — город Меядин. Третьего ноября стало известно о полном освобождении Дейр-эз-Зора.

* Террористическая группировка, запрещенная в России.