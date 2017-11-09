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В США предложили запретить российский государственный видеоконтент

08:12 9.11.2017
Фото с сайта Pixabay.com
Фото с сайта Pixabay.com
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Сенат США преложил запретить американским дистрибьюторам в обязательном порядке включать в свои сети «российский государственный видеоконтент».

Как пишет РИА Новости, соответствующее требование содержится в согласованном проекте оборонного бюджета на 2018 год.

«Нельзя предусматривать возможность обязательств для дистрибьюторов передавать контент телестанций в том случае, когда этот контент находится во владении, контролируется или финансируется правительством РФ. Точно так же дистрибьюторов нельзя связывать обязательствами сдавать в аренду канал любому лицу на условиях составления видеопрограммы, которая находится во владении, контролируется или финансируется правительством РФ, равно как нельзя их ставить в положение, позволяющее использовать их для этих целей», - цитирует отрывок документа агентство.

Предполагается, что авторы документа скорее всего хотят запретить какие-либо контрактные коммерческие обязательства, которые могут предполагать включение российских телеканалов в пакеты.

В последнее время власти США пытаются максимально осложнить работу российских СМИ. В частности существенное давление оказывается на телеканал RT, который обязали зарегистрироваться в качестве иностранного агента, а также устроив разбирательство в конгрессе по якобы имевшему место влиянию через социальные сети на избирательные процессы в стране. 

Темы: США, Отношения России и США, СМИ в мире, СМИ и журналистика
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Комментарии читателей
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09.11.2017, 12:46
Гость: Alex202

"Я даже не имею понятия- много это или мало."
*
Зато здесь делаете вид что имеете понятие о нашей жизни.
09.11.2017, 12:43
Гость: gvozd

Самая свободная страна в мире медленно,но уверенно сползает к диктатуре.
--
наивный - педостан ВСЕГДА был таким.
просто последние 30 сми рф на 200% контролируются агентами сша - вы просто НЕ знаете того что там на самом деле происходит.
а до этого, вы сидели за железным занавесом и снова не знали Реальной ситуаци.
на западе контроль за прессой всегда был 100%-м.
09.11.2017, 12:28
Гость: Остап

Теперь я окончательно убедился, что ты работаешь мойщиком посуды в Макдаке, и от неумеренного употребления бытовой химии у тебя повредилось в голове. Заканчивай с этим, так и до беды недалеко. Включи Первый канал и перечисли на сегодня из программы все передачи про газ.
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