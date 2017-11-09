В США предложили запретить российский государственный видеоконтент

Сенат США преложил запретить американским дистрибьюторам в обязательном порядке включать в свои сети «российский государственный видеоконтент».

Как пишет РИА Новости, соответствующее требование содержится в согласованном проекте оборонного бюджета на 2018 год.

«Нельзя предусматривать возможность обязательств для дистрибьюторов передавать контент телестанций в том случае, когда этот контент находится во владении, контролируется или финансируется правительством РФ. Точно так же дистрибьюторов нельзя связывать обязательствами сдавать в аренду канал любому лицу на условиях составления видеопрограммы, которая находится во владении, контролируется или финансируется правительством РФ, равно как нельзя их ставить в положение, позволяющее использовать их для этих целей», - цитирует отрывок документа агентство.

Предполагается, что авторы документа скорее всего хотят запретить какие-либо контрактные коммерческие обязательства, которые могут предполагать включение российских телеканалов в пакеты.

В последнее время власти США пытаются максимально осложнить работу российских СМИ. В частности существенное давление оказывается на телеканал RT, который обязали зарегистрироваться в качестве иностранного агента, а также устроив разбирательство в конгрессе по якобы имевшему место влиянию через социальные сети на избирательные процессы в стране.