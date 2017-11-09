Что выиграл Трамп через год после победы

Переворот в политике США случился в день избрания президента из бизнеса, бросившего вызов привычным вещам

Исполнился год с момента избрания Дональда Трампа президентом США.



Фото с сайта trump.com

Его правление продолжается около 10 месяцев, с января, но сам переворот в американской политике случился именно в день избрания 8 ноября президента из бизнеса, бросившего вызов многим привычным вещам.

За это время он вписал свое имя в историю страны как лидер, чья популярность падает рекордными темпами. Трамп ухитрился вчистую проиграть пиар-битву за популярность даже при том, что он пытался с той или иной долей последовательности действовать в соответствии со своими предвыборными обещаниями. И нельзя сказать, что совсем не преуспел.

Трамп заставил вспомнить Трумэна

Согласно опросу, проведенному по заказу CNN в начале ноября, деятельность Трампа одобряют всего лишь 36% американцев. Примерно такой же, плюс-минус пару процентов, рейтинг недоверия президенту сохранялся почти весь год. Для главы государства, избранного на первый срок, это очень необычный показатель. Как правило, американские избиратели разочаровываются в своем президенте только к концу его первой каденции или уж к началу второй. Немногие исключения касаются только тех, кто стал хозяином Белого дома в силу обстоятельств.

Так, в связи с антирейтингом Трампа часто вспоминают Гарри Трумэна. Этот «президент-неудачник», как его назвали уже при его вступлении в должность, шел на выборы 1944 года как вице-президент в паре с Франклином Делано Рузвельтом, чья смерть автоматически сделала его руководителем сверхдержавы. А переизбраться с минимальным преимуществом непопулярному Трумэну помогли поддержка и авторитет его Демократической партии, да тактические ошибки его соперника-республиканца Томаса Дьюи.

Медреформа отправила Трампа к стоматологу

Трампу такой способ переизбрания, по крайней мере, пока не светит. За год он так и остался президентом-одиночкой, чужим для партийного истеблишмента как демократов, так и родной Республиканской партии. Именно с этим связано самое чувствительное, на сегодняшний день, поражение Трампа – провал попытки отменить через конгресс реформу медицинского страхования, проведенную его предшественником, так называемую Obamacare. Покончить с ней нынешний президент обещал в ходе своей предвыборной кампании – собственно, это было одно из его главных предвыборных обещаний.

Для миллионов американцев, отдавших голоса за Трампа, Obamacare является символом государственной неэффективности трат денег налогоплательщиков, нелепой затеей Барака Обамы, призванной заставить средний класс без необходимости раскошелиться в интересах бедняков. Но президент США все же «сломал об эту реформу зубы».

Америка осталась страной мигрантов, в том числе нелегальных

Трамп не добился выполнения всех своих многочисленных обещаний, сводящихся к ограничению иммиграции. Но здесь работа идет полным ходом. Стена на границе с Мексикой, строительство которой, по мысли американского президента, мексиканцы же должны и оплатить, еще не построена. Более того, Трамп сдал назад и теперь говорит, что данное сооружение будет строиться лишь на определенных участках.

Однако антииммигрантские инициативы президент «рождает» всё так же активно. Трамп покусился на правительственные программы, позволяющие детям нелегальных мигрантов оставаться в США; постарался, на сколько ему позволили суды и оппоненты в конгрессе, ограничить въезд в страну выходцам из ряда мусульманских стран и ужесточил ряд положений, касающихся легальной миграции.

Словом, проявил решимость сделать все то, что опять-таки заставляет вспомнить, казалось бы, давным-давно забытое и дискредитированное американское прошлое. На этот раз - двадцатые годы прошлого века, когда страна пыталась безуспешно оградить себя от «чужих». Противники Трампа негодуют, сторонники — пожалуй что и рукоплещут.

Впереди новые...

Генеральным же сражением президента обещает стать предстоящая налоговая реформа. Снижение налогов (прежде всего, корпоративного налога с нынешних 35% до 15%) – это то, что должно упрочить популярность Трампа среди рядовых сторонников Республиканской партии, настроенных к нему куда более благожелательно, чем партийные лидеры.

Удачи и неудачи президентов во внутренней политике в глазах американских избирателей несравненно более значимы, чем внешняя политика страны. Поэтому усилия Трампа на внешнеполитическом поприще во многом остались не оценены.

Между тем, за год президент проделал большую эволюцию своих взглядов, расставшись со многими иллюзиями. Будучи в ходе предвыборной кампании сторонником давления на Саудовскую Аравию, Трамп теперь полностью поддерживает Эр-Рияд, особенно в его противостоянии с Ираном. В Белом доме больше не считают, что проблему ядерной программы Северной Кореи можно решить с наскока, просто пригрозив как следует Ким Чен Ыну.

Отношения с Китаем не вылились в масштабную «холодную войну»: даже и торговой войны, которую предрекали, памятуя об антикитайских взглядах внешнеполитического советника Трампа, Питера Наварро, на сегодняшний день нет. Нет ее и с Европой, хотя нынешние отношения ЕС и Соединенных Штатов никак нельзя назвать гладкими. Не произошло и сближения с Россией. Тем не менее, идея использовать Москву для решения важных для США внешнеполитических задач (той же северокорейской проблемы), несмотря ни на что, по-прежнему соблазняет Трампа.

Его война

В общем, первый год его правления никак нельзя назвать полной катастрофой. Откровенных неудач не так уж и много. Да, есть угроза импичмента – но она пока в большей степени умозрительная. Комиссии Роберта Мюллера, призванной найти русский след в предвыборной кампании Трампа, пока успех не сопутствует. Улики против президента уж слишком косвенные.

И все же Трамп проиграл и по крупному. Он, бизнесмен до мозга костей, с трудом привыкает к новой роли публичного политика и лидера не закрытой корпорации, а демократической страны – то есть, человека, чьи взгляды, действия и личную жизнь рассматривают под микроскопом. Отсюда – неудачные нервные заявления и действия, которые, будучи определенным образом поданные в прессе, возбуждают общественное недовольство.

От образа некомпетентного политика, ставящего под угрозы базовые ценности американского образа жизни, Трамп избавиться никак не может. Ему осталось разве что уповать на пример того же Трумэна. Ведь «президент-неудачник», как теперь считает большинство историков, таким уж неудачником не был: его внутри и внешнеполитические шаги (план Маршалла, меры по возрождению экономик Германии и Японии и так далее), которые так критиковали современники, дали результаты, ощущающиеся по сей день.

Правда, Трумэну помнят прежде всего не это, а ядерные бомбы над Хиросимой и Нагасаки. У Дональда Трампа тоже появился свой экзистенциальный противник в Восточной Азии, как когда-то Япония у его предшественников. Это, конечно, Северная Корея. И у нынешнего президента очень и очень чешутся руки сделать в противостоянии с ней сильный ход. Как показывает опыт, например опыт Дж. Буша-младшего с его вторжением в Афганистан, такие ходы способны подбросить рейтинг далеко вверх. Пусть и не надолго.

Автор: Геннадий Петров