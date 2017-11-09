Киевские манипуляторы разрывают отношения с Россией по принципу Окна Овертона

Украинские СМИ сначала обозвали подготовку к разрыву дипотношений с Россией фейком, а потом признали, что она все-таки идет

О том, что в стенах Верховной рады снова заговорили о «дипломатическом разводе» с РФ, изначально сообщило российское издание «Коммерсантъ», сославшись на собственные источники в органах власти Украины. Официальным автором соответствующей инициативы назвали парламентария Ивана Винника, входящего во фракцию Блока Порошенко (при этом связанного, по одной версии, с главой МВД Украины Арсеном Аваковым, а по другой – с главой комитета ВРУ по национальной безопасности и обороне Сергеем Пашинским).

Винник изначально объяснил свои мотивы «Коммерсанту» якобы следующим образом:

«В законе о реинтеграции Донбасса, который во втором чтении должна рассматривать Рада, Россия будет признана страной-агрессором — надеюсь, голоса под это наберутся. И сохранять после этого дипотношения — это уже будет преступлением со стороны украинского МИД. Эти отношения и так уже фактически разорваны. Послов нет, в посольствах работают дипломаты не первого ранга. Нам необходимо зафиксировать этот разрыв на законодательном уровне».

На украинском политическом Олимпе в результате публикации «Коммерсанта» началась странная возня.

Заместитель руководителя парламентской фракции «Батькивщины» Сергей Соболев объявил, что озвученной российскими журналистами нормы в законопроекте нет.

Депутат от Блока Порошенко Владимир Арьев сообщил украинским СМИ, что вопрос о разрыве дипломатических отношений находится в компетенции не Рады, а правительства. Правда, он заведомо погрешил против истины – при желании парламент может выписать закон так, что кабинет министров будет просто вынужден разрывать дипотношения с тем, с кем ему скажут.

Туманно оправдываться начал и сам Винник. Он не то чтобы отказался от своих слов, но заявил, что не подавал поправку, а лишь планирует внести ее ко второму чтению и выдал для прессы витиеватую тираду:

«В заключительных положениях я предложу комитету обратить внимание на то, что исполнительная ветвь власти – Кабинет министров – обязана будет привести наше законодательство, наше правоотношение и дипломатические отношения со страной-агрессором к практике международного права и его применения, а именно – разрыв дипломатических отношений и соответственно – рассмотреть возможность привлечения какой-то третьей стороны для осуществления отдельных представительских функций Украины в РФ, которая будет признана страной-агрессором».

Украинские СМИ торжествовали – «пропагандисты агрессора» и «рупоры Кремля» пойманы на фейке. Приписать к «рупорам Кремля» «Коммерсантъ» - было, правда, уже забавно само по себе. Но российским средствам массовой информации даже не потребовалось вступать в дискуссию с украинскими коллегами. Киевских «акул пера» посадили в лужу свои же политики.

Народный депутат Украины от «Народного Фронта» Андрей Тетерук сделал заявления для СМИ, в котором на всю страну объявил, что пресловутая поправка – есть. В ходе трансляции 112 канала он сказал буквально следующее:

«На самом деле такая ​​поправка действительно была подана, и господин Винник комментировал, что он соглашается с этим поправкой, это его личная позиция. Все вещи, которые будут приняты на комитете, будут рекомендованы как имеющие или принятые комитетом и рекомендованы к голосованию, или отклонены, но окончательную позицию будет принимать парламент, отдавая за это 226 голосов. Нет другой нормы, чем те, которые существуют согласно Регламенту, как должна происходить подготовка законопроекта ко второму чтению. Эта правка существует. Я и говорил, что это правка за №595, она внесена группой народных депутатов от политической силы "УКРОП", там они предлагают Кабмину в трехмесячный срок разорвать дипломатические отношения с РФ».

В общем, законопроект о разрыве дипломатических отношений с Россией – вполне реален. Не совсем ясно только, зачем его все-таки подготовили и к чему он может привести на практике.

Версию (озвученную некоторыми политологами) о том, что таким образом Арсен Аваков или кто-то еще из представителей «внутренней оппозиции» в украинской власти решили «наказать» Петра Порошенко, подставив его перед американцами, полностью отбрасывать не стоит. Но все же она выглядит не слишком убедительно. У Блока Порошенко и союзных ему фракций хватит голосов в Раде для того, чтобы технично заблокировать подобную инициативу.

Тем более что депутаты, представляющие Юго-Восток (в частности – представители «Оппозиционного блока») за нее точно голосовать не будут.

Все больше смахивает на то, что украинские власти «щупают» население на предмет моральной готовности к подобным шагам. Дело в том, что разрыв дипломатических отношений и введение визового режима с Россией горячо поддерживает нацистски настроенный электорат, основная масса которого проживает сегодня на Западной Украине. Именно за его голоса сейчас отчаянно борются прозападные политические силы, представленные в украинском парламенте. Избирателю с Галичины такое – по душе.

Но с другой стороны, столь жесткие меры вызывают явное отторжение у жителей Юго-Востока и, скажем так, непонимание – у обитателей центра. Впрочем, смещение настроений электората происходит буквально на глазах.

Еще осенью 2016 года, по данным украинского Центра Разумкова, только 25% жителей подконтрольных Киеву территорий поддерживали идею полного разрыва связей с РФ. 52% были откровенно против введения визового режима, 55% - не желали прекращать дипломатические отношения. Летом 2017-го введение виз, по информации «Демократических инициатив», поддерживали уже 33% (по данным КМИС – 43%). Однако исследование Киевского международного института социологии, проведенное осенью, показало, что за визы с Россией уже 49% украинцев. Причем на Юго-Востоке за «развод» с Россией выступает не более 15 – 20%.

Однако после ухода Крыма и Донбасса «контрольный пакет акций» в политической сфере на Украине у Запада и Центра. А Центр все сильнее дрейфует в стороны Галичины, которая не желает иметь с Москвой ничего общего...

С учетом того, что примерно половина населения страны пока что против разрыва отношений с РФ, президент и парламент вряд ли пойдут на такие меры прямо сейчас (хотя на 100% этого тоже исключать нельзя). Однако украинцев понемногу приучают к мысли, что отношения с Россией рвать все-таки нужно. И если какие-то 3 – 4 года тому назад такая мысль большинству жителей Украина показалась бы просто дикой, народ сегодня к ней приучают по принципу Окна Овертона.

Как жить России с Украиной в том случае, если дипломатические и визовые связи будут разорваны – непонятно. Дмитрий Песков уже заявил, что это суверенное дело Украины, но подобные решения нанесут урон интересам людей в обеих странах.

Самая большая головная боль – это 4 миллиона украинцев, которые, по данным киевского МИДа, живут и работают сегодня в РФ. Даже в случае введения виз (если такое решение будет двусторонним) консульские службы просто захлебнутся, пытаясь выдать всем им необходимые документы.

В случае же полного разрыва связей эти люди в правовом смысле и вовсе зависнут между небом и землей. Попытки их просто изгнать будут самым неумным решением из всех возможных, так как, несмотря на некоторое количество исключений, в РФ преимущественно переезжают как раз пророссийски настроенные жители Украины, многим из которых в «незалежной» грозят репрессии или даже смерть. Вопрос их статуса срочно придется решать на законодательном уровне.

Не следует забывать также о масштабных совместных экономических проектах (причем транзит газа – всего лишь один из них), реализуемых Россией и Украиной. Что с ними делать в ситуации разрыва дипломатических отношений – непонятно.

Не ясно, как быть в случае тотального обрыва связей и миллионам русско-украинских семей, разделенных государственной границей.

Список проблем можно продолжать еще долго...

Похоже, киевский режим все же принял для себя принципиальное решение и собирается рано или поздно загнать ситуацию с визами и дипломатическими отношениями в тупик, легких и приемлемых выходов из которого не будет в принципе. И ответом на этот вызов может быть только решение вопроса нацистского режима на Украине принципиально, на стратегическом уровне.

