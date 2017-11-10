Бараку Обаме не дали стать членом жюри присяжных

Бывший президент США Барак Обама не войдет в число присяжных заседателей в чикагском суде, сообщает CNN.

Обама был вызван для прохождения отбора в качестве присяжного на одном из судебных процессов в Чикаго в конце октября. В минувшую среду он в окружении многочисленной охраны приехал в здание суда, вызвав ажиотаж у находившихся там людей, которые активно фотографировались с экс-главой страны и просили автографы.

Однако затем судья округа Кук Тимоти Эванс сообщил журналистам, что Обама был освобожден от исполнения обязанностей присяжного. Причин он не назвал.

Согласно американскому законодательству, отбор потенциальных членов жюри присяжных происходит при помощи случайной выборки из списков избирателей. Получивший повестку с требованием явиться на процесс отбора обязан ответить на ряд вопросов, после чего определяется, пригоден ли кандидат для выполнения обязанностей присяжного.