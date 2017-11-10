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Глава МИД Польши предрек Украине «реальные проблемы»

12:25 10.11.2017
Фото с сайта globallookpress.com
Фото с сайта globallookpress.com
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Министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский в беседе с газетой Nasz Dziennik сказал, что Украина в ближайшее время рискует иметь «реальные проблемы».

«Мы все еще терпеливы, но другие европейские страны, такие как Венгрия и Румыния, уже начинают открыто выступать против интересов Украины. Например, в декабре не состоится встреча комиссии НАТО — Украина на уровне министров иностранных дел из-за вето Венгрии, вместо этого будет аналогичная встреча с Грузией», — сообщил он.

Ващиковский предложил помощь Польши Киеву и «постараться объяснить украинцам, что у них могут быть реальные проблемы».

Глава ведомства отметил, что Варшава никогда не поставит знак равенства между Украинской повстанческой армией (УПА, запрещена в России) и Армией Крайовой (АК). «Со стороны АК не было политики уничтожения населения на территориях, где шла война с нацистскими оккупантами. Со стороны УПА такая политика проводилась, это задокументировано», — отметил он.

О том, что Венгрия наложила вето на созыв саммита НАТО — Украина, который был запланирован на декабрь, 27 октября заявил венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто. Он подчеркнул, что решение страны нельзя будет обойти, поскольку для созыва комитета НАТО — Украина нужно единогласное решение.

Сийярто отметил, что до начала сентября, когда Верховная рада одобрила законопроект об обязательном образовании на украинском языке, Будапешт был сторонником интеграционных желаний Киева. Однако реформа образования на Украине, по словам министра, является «ударом в спину».

Темы: Польша, Украина, Ситуация на Украине
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Комментарии читателей
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10.11.2017, 15:30
Гость: Илья

АКовцы так же стреляли в спину советским солдатам, как ОУНовцы. И с ними обращались соответственно - как с врагами. Для нас что АК, что ОУН - одинаковые куски навоза.
10.11.2017, 15:08
Гость: Дешт-и-Кипчак

А вот теперь в самый раз намекнуть полякам открытым текстом, что официальное признание Крыма российским безусловно поспособствует признанию Львова польским. И что Россия будет считать исторически справедливым возвращение львовской собственности законным хозяевам.
10.11.2017, 15:04
Гость: мнение постороннего

Реальные проблемы в Украине начались давно.И в основном без Польши. Потому что в ней,Украине-то, "элитка", режим столь же бестолковые, вороватые и антинародные, а "ватники"- запуганы, не организованы и беспомощные, как и в РФ, а нефти-то, продав которую,всё остальное можно купить-как раз и нетути!
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