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WikiLeaks обвинила ЦРУ в маскировке своих вирусов под антивирус Касперского

06:56 10.11.2017
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Организация WikiLeaks в четверг опубликовала отчет, согласно которому ЦРУ маскировало свои вредоносные программы таким образом, что их источниками казались другие, реально существующие организации, в частности, "Лаборатория Касперского", пишет "Интерфакс"

Как сообщает WikiLeaks, для внедрения своего ПО американская разведка использует инструмент под названием Hive. Он позволяет вредоносным программам отправлять украденные данные ЦРУ, а также получать инструкции от операторов.

При этом, даже если вирус обнаружен, связать его с ЦРУ практически невозможно. Поиск приводит к разным ничем не примечательным доменам ( "perfectly-boring-looking-domain.com"), зарегистрированным на общедоступном сервере. Содержание сайтов совершенно невинное, так что обычный пользователь ничего не заподозрит. Однако вредоносные программы проходят особый алгоритм аутентификации, который позволяет им передавать похищенные данные на скрытый сервер ЦРУ "Blot" ("Клякса").

При этом Hive использует цифровые сертификаты, которые маскируются под уже существующие; в частности, WikiLeaks сообщает о трех случаях использования сфальсифицированного сертификата "Лаборатории Касперского".

Ранее власти США обвиняли "Лабораторию Касперского" в шпионаже и связях с российскими спецслужбами. Компания все обвинения отвергла.

Темы: Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США, IT-технологии, Антивирус Касперского, Wikileaks
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Комментарии читателей
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10.11.2017, 13:05
Гость: Засранц но кавалергард

Ерундень это всё вирус-антивирус.Ясно одно интернет запретить нельзя, выход один и реликтовый, запугать. Отбоя не было.
10.11.2017, 12:02
Гость: Комментатор

Антивирус - главный шпион на компьютере. В зависимости от происхождения будет сливать Вашу информацию службам своей страны, причем за Ваши же деньги. Прописные истины. Попробуйте проанализировать траффик и соединения - много интересного узнаете.
10.11.2017, 11:48
Гость: полухохол

"Маккейнам"эти все обвинения "до с...и",страны уничтожают ,вврегнув в "управляемый хаос"и "предъявив"пробирку с мелом ,даже не покраснев(специально афроамериканца выбрали для этой клоунады)и в результате уничтожив сотни тысяч мирных жителей. В Сирии, даже после официального разгрома "шайтанов",спокойно не будет,амеры для этого сделают все(как обычно купят нужных "борцов").
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