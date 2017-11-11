В Киеве предложили прекратить транспортное сообщение Украины с Россией

Постпред украинского президента в Крыму Борис Бабин предложил прекратить пассажирское транспортное сообщение между Россией и Украиной. Об этом он заявил в статье для украинского издания ZN.ua.

«Мы должны двигаться к прекращению организованного пассажирского транспортного сообщения с Россией», — написал он. «К сожалению, продолжительное время после начала конфликта общество было толерантным к массовой трудовой и социальной миграции украинцев в Россию», — добавил Бабин. Он отметил, что «толерантным общество остается до сих пор».

Постпред президента Украины в Крыму также высказал мнение, что украинские власти не делают этот «болезненный, но необходимый шаг» из-за «ожидаемого широкого общественного негодования», пишет РБК. ​

Депутат «Единой России» от Республики Крым Руслан Бальбек назвал идею Бабина о прекращении транспортного сообщения Украины с Россией «фантастической». «Виртуального полпреда Украины в Крыму посещают очередные фантастические идеи и навязчиво преследуют мысли о репрессии украинцев», — сказал он.