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В Киеве предложили прекратить транспортное сообщение Украины с Россией

22:13 11.11.2017
© KM.RU, Алексей Белкин
© KM.RU, Алексей Белкин
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Постпред украинского президента в Крыму Борис Бабин предложил прекратить пассажирское транспортное сообщение между Россией и Украиной. Об этом он заявил в статье для украинского издания ZN.ua.

«Мы должны двигаться к прекращению организованного пассажирского транспортного сообщения с Россией», — написал он. «К сожалению, продолжительное время после начала конфликта общество было толерантным к массовой трудовой и социальной миграции украинцев в Россию», — добавил Бабин. Он отметил, что «толерантным общество остается до сих пор».

Постпред президента Украины в Крыму также высказал мнение, что украинские власти не делают этот «болезненный, но необходимый шаг» из-за «ожидаемого широкого общественного негодования», пишет РБК. ​

Депутат «Единой России» от Республики Крым Руслан Бальбек назвал идею Бабина о прекращении транспортного сообщения Украины с Россией «фантастической». «Виртуального полпреда Украины в Крыму посещают очередные фантастические идеи и навязчиво преследуют мысли о репрессии украинцев», — сказал он.

Темы: Украина, Отношения России и Украины
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Комментарии читателей
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12.11.2017, 01:11
Гость: ВВВ

Отдавать, однако. Кислый уж больно виноград в Крыму!
"На взгляд-то он хорош,
Да зелен — ягодки нет зрелой:
Тотчас оскомину набьешь"
12.11.2017, 01:08
Гость: ВВВ

Block out, блин! Тут на каком-то форуме о грандиозных поБедах нашей внешней политики вроде бы говорили, нет?
11.11.2017, 23:41
Гость: Барабаш

Психологи сделали заключение,что у кого,что болит-тот о том и говорит.А ещё есть народная мудрость:"на воре и шапка горит".
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