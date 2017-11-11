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Путин и Трамп заявили, что конфликт в Сирии не имеет военного решения

11:30 11.11.2017
Владимир Путин и Дональд Трамп. Фото с сайта kremlin.ru
Сюжет: Сирийский кризис

Конфликт в Сирии не имеет военного решения, говорится в совместном заявлении президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа, одобренном ими в кулуарах саммита АТЭС в Дананге.

"Президенты согласились, что конфликт в Сирии не имеет военного решения, они подтвердили, что окончательное политическое урегулирование конфликта должно быть найдено в рамках Женевского процесса в соответствии с резолюцией Совета Безопасности ООН 2254", - цитирует документ ТАСС.

Президенты России и США "договорились поддерживать действующие военные каналы связи для обеспечения безопасности вооруженных сил США и РФ, а также предотвращения опасных инцидентов с участием сил партнеров, ведущих борьбу с ИГ (террористическая группировка "Исламское государство", запрещена в РФ - прим. ред.)". 

Путин и Трамп "подтвердили, что эти усилия будут продолжены вплоть до окончательного разгрома ИГ".

"Они выразили удовлетворение в связи с успешными усилиями США и России по более эффективному предотвращению опасных инцидентов между американскими и российскими военными, которые позволили существенно увеличить потери ИГ на поле боя в последние месяцы", - говорится в документе.

Президенты РФ и США подтвердили приверженность суверенитету, независимости и территориальной целостности Сирии.


 

Темы: Дональд Трамп, Владимир Путин, Сирийский кризис
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Комментарии читателей
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11.11.2017, 22:10
Гость: бралюкас

"...не имеет военного решения",а по решению Конгресса ,как поставляли оружие и все сопутствующее "шайтанам",так и будут поставлять,ничего личного.....Говорилки "на ходу"
11.11.2017, 20:24
Гость: ant1949

А вы верните Америку ее исконным хозяевам-индейцам, а сами займите место в резервациях или, на худой конец, вернитесь на историческую Родину в Туманный Альбион- тогда и поговорим. Ведь Америка-это чистой воды колония.
11.11.2017, 19:55
Гость: Батов

За годы несменяемости он стал массовиком-затейником и его целью стали самолюбования на саммитах, форумах, открытиях и закрытиях олимпиад и чемпипионатов...., а когда значимых меропрятий нет, делает шоу летая и ныряя. Сталин мало говорил, мало позировал на камеры, но много делал!
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