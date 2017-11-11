Путин и Трамп заявили, что конфликт в Сирии не имеет военного решения

Конфликт в Сирии не имеет военного решения, говорится в совместном заявлении президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа, одобренном ими в кулуарах саммита АТЭС в Дананге.

"Президенты согласились, что конфликт в Сирии не имеет военного решения, они подтвердили, что окончательное политическое урегулирование конфликта должно быть найдено в рамках Женевского процесса в соответствии с резолюцией Совета Безопасности ООН 2254", - цитирует документ ТАСС.

Президенты России и США "договорились поддерживать действующие военные каналы связи для обеспечения безопасности вооруженных сил США и РФ, а также предотвращения опасных инцидентов с участием сил партнеров, ведущих борьбу с ИГ (террористическая группировка "Исламское государство", запрещена в РФ - прим. ред.)".

Путин и Трамп "подтвердили, что эти усилия будут продолжены вплоть до окончательного разгрома ИГ".

"Они выразили удовлетворение в связи с успешными усилиями США и России по более эффективному предотвращению опасных инцидентов между американскими и российскими военными, которые позволили существенно увеличить потери ИГ на поле боя в последние месяцы", - говорится в документе.

Президенты РФ и США подтвердили приверженность суверенитету, независимости и территориальной целостности Сирии.



