В Финляндии у россиянки забрали 12-летнюю дочь

Финские социальные службы изъяли старшую дочь у проживающей в Финляндии россиянки Елены Смоленчук. Об этом в субботу вечером сообщил финский правозащитник Йохан Бекман.

"Смоленчук, которая является гражданкой России, уже долго живет в Финляндии с финским мужем в городке Рякюля в Восточной Финляндии. У них двое дочерей - 9 и 12 лет. Семейного конфликта нет. Старшую дочь изъяли из школы в конце сентября и уже передали в приемную семью, потому что мама ее якобы "шлепнула футболкой", - говорится в сообщении пресс-службы Бекмана.

По его словам, Смоленчук "просит помощи у российских властей и журналистов".

Финские соцслужбы пока не разрешают россиянке Елене Смоленчук встречаться с дочерью. Об этом сообщила в воскресенье ТАСС сама Смоленчук.

"Нам запретили всякое общение с ребенком - и по телефону, и встречи, сообщили об этом устно в сентябре, а бумага с официальным заключением пришла только 7 ноября. У нас была единственная встреча в начале октября, но после этого все было прекращено", - сказала она.

По ее словам, соцслужбы все же обещали организовать новую встречу на следующей неделе, но россиянка опасается, что она может не состояться.

Смоленчук также указала, что "ребенок протестовал против прекращения общения с родителями". Кроме того, она сообщила, что у обеих ее дочерей гражданство Финляндии, это общие с финским мужем дети. Смоленчук отметила, что рассматривает возможность обратиться к российским дипломатам и уполномоченному по правам ребенка в РФ.