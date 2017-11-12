На митинг Саакашвили в Киеве собрались несколько сотен человек

В очередной акции, организованной экс-губернатором Одесской области Михаилом Саакашвили в центре украинской столицы, приняли участие около 500 человек, хотя изначально были заявлены свыше тысячи.

Согласно данным киевской полиции, участниками акции были преимущественно жители других регионов Украины, передает РИА «Новости».

Протестующие прошли по центру Киева «Маршем возмущенных» и устроили митинг у здания Верховной рады. Саакашвили анонсировал проведение аналогичной акции через неделю и призвал проводить их каждое воскресенье до 3 декабря, сообщает телеканал «112 Украина».

Если к этому времени требования протестующих не будут выполнены, экс-губернатор пригрозил начать процедуру народного импичмента президента Украины Петра Порошенко и его соратников.

Саакашвили заявил, что намеревается совершить переворот. При этом уточнил, что не в государстве, а в сознании его граждан.

Бессрочная акция протеста в Киеве началась 17 октября. Ее участники требуют отмены депутатской неприкосновенности, принятия нового закона о выборах и создания антикоррупционного суда.

