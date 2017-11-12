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Глава Минфина США опроверг влияние РФ на итоги выборов президента

20:48 12.11.2017
Изображение с сайта flags.com
Изображение с сайта flags.com
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Министр финансов США Стивен Мнучин уверен, что Россия никак не повлияла на результаты выборов президента Америки.

Глава ведомства отметил, что знаком с конфиденциальной информацией относительно якобы вмешательства Москвы в процесс выборов главы государства в США, но отказался комментировать ее. «Но позвольте мне ясно выразиться, никто не считает, что это повлияло на выборы. Итак, что бы ни случилось, не было никакого воздействия», - цитирует Мнучина РИА «Новости» со ссылкой на интервью министра телеканалу CBS.

Глава Минфина США призвал американцев обратить внимание на гораздо более важные, по его мнению, вопросы – национальную безопасность, внешнюю политику и налоговую реформу в стране.

Москва опровергает любые обвинения во вмешательстве в президентские выборы в США, подчеркивая их бездоказательность. Американский лидер Дональд Трамп также уверен, что никакого вмешательства не было. По его мнению, Демократическая партия США искусственно раздула эту историю с целью помешать налаживанию отношений между Москвой и Вашингтоном.
 

Темы: Россия, США, Отношения России и США, Президентские выборы в США
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