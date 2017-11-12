Глава Минфина США опроверг влияние РФ на итоги выборов президента

Министр финансов США Стивен Мнучин уверен, что Россия никак не повлияла на результаты выборов президента Америки.

Глава ведомства отметил, что знаком с конфиденциальной информацией относительно якобы вмешательства Москвы в процесс выборов главы государства в США, но отказался комментировать ее. «Но позвольте мне ясно выразиться, никто не считает, что это повлияло на выборы. Итак, что бы ни случилось, не было никакого воздействия», - цитирует Мнучина РИА «Новости» со ссылкой на интервью министра телеканалу CBS.

Глава Минфина США призвал американцев обратить внимание на гораздо более важные, по его мнению, вопросы – национальную безопасность, внешнюю политику и налоговую реформу в стране.

Москва опровергает любые обвинения во вмешательстве в президентские выборы в США, подчеркивая их бездоказательность. Американский лидер Дональд Трамп также уверен, что никакого вмешательства не было. По его мнению, Демократическая партия США искусственно раздула эту историю с целью помешать налаживанию отношений между Москвой и Вашингтоном.

